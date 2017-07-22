Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT, похоже, не затронет премиальную модель 6850XT. Об этом, прямо или косвенно, говорят сразу несколько известных информаторов под никами Wjm47196, Greymon55, coreteks и Moore's Law is Dead.
В частности, они утверждают, что в скором времени должна появиться обновленная линейка видеокарт Radeon RX 6X50XT. Упоминаются различные даты ее выпуска. Для самой маржинальной, топовой части линейки - это апрель, для остальных видеокарт - второй квартал или июнь/июль этого года.
Главная идея обновления - переход на более высокую пропускную способность шины памяти. Вместо ранее выпущенных видеокарт, поддерживающих 16 Гбит/с, выйдут новые модели Radeon RX 6X50XT с пропускной способностью 18 Гбит/с.
Но, похоже, обновление коснется не всей линейки Radeon RX 6X50XT. Например, информатор MLID заявил на днях, что планов относительно выпуска видеокарты RX 6850XT нет, хотя еще две недели назад он утверждал обратное. Его предположение подтвердил информатор coretex - он также заявил, что не слышал о такой видеокарте среди готовящихся новинок.
I can now confirm that #AMD does NOT plan to release an "RX 6850 XT". Also: 1) 6950 XT is on track! 2) 6750 XT & 6650 XT are CURRENTLY planned for Q2 I briefly talk about it on Broken Silicon tomorrow, and I actually suggested most of this last week:https://t.co/GPPkxcov8t
Таким образом, можно сделать вывод, что в линейке RX 6000 готовятся полноценные обновления только видеокарт RX 6950XT (Navi 21), RX 6750XT (Navi 22) и RX 6650XT (Navi 23). Обновления видеокарты RX 6500XT на базе Navi 24 не будет, потому что она и так имеет шину с пропускной способностью 18 Гбит/с.
Кроме того, ходят слухи, что модель RX 6950XT будет оснащена более мощным графическим процессором Navi 21 XTXH, а также более быстрым доступом к видеопамяти (18 Гбит/с) и повышенным TDP (он возрастет с 300 Вт до 350 Вт). Предполагается, что видеокарта рассматривается в качестве конкурента пока не вышедшей GeForce RTX 3090 Ti. Ее появление снова откладывается из-за проблем с производством.
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