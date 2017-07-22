РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT не затронет премиальную модель 6850XT

15 февраля 2022, 15:28




Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT, похоже, не затронет премиальную модель 6850XT. Об этом, прямо или косвенно, говорят сразу несколько известных информаторов под никами Wjm47196, Greymon55, coreteks и Moore's Law is Dead.

В частности, они утверждают, что в скором времени должна появиться обновленная линейка видеокарт Radeon RX 6X50XT. Упоминаются различные даты ее выпуска. Для самой маржинальной, топовой части линейки - это апрель, для остальных видеокарт - второй квартал или июнь/июль этого года.

Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT не затронет премиальную модель 6850XT


Главная идея обновления - переход на более высокую пропускную способность шины памяти. Вместо ранее выпущенных видеокарт, поддерживающих 16 Гбит/с, выйдут новые модели Radeon RX 6X50XT с пропускной способностью 18 Гбит/с.

Но, похоже, обновление коснется не всей линейки Radeon RX 6X50XT. Например, информатор MLID заявил на днях, что планов относительно выпуска видеокарты RX 6850XT нет, хотя еще две недели назад он утверждал обратное. Его предположение подтвердил информатор coretex - он также заявил, что не слышал о такой видеокарте среди готовящихся новинок.



Таким образом, можно сделать вывод, что в линейке RX 6000 готовятся полноценные обновления только видеокарт RX 6950XT (Navi 21), RX 6750XT (Navi 22) и RX 6650XT (Navi 23). Обновления видеокарты RX 6500XT на базе Navi 24 не будет, потому что она и так имеет шину с пропускной способностью 18 Гбит/с.

Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT не затронет премиальную модель 6850XT


Кроме того, ходят слухи, что модель RX 6950XT будет оснащена более мощным графическим процессором Navi 21 XTXH, а также более быстрым доступом к видеопамяти (18 Гбит/с) и повышенным TDP (он возрастет с 300 Вт до 350 Вт). Предполагается, что видеокарта рассматривается в качестве конкурента пока не вышедшей GeForce RTX 3090 Ti. Ее появление снова откладывается из-за проблем с производством.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Ожидается выпуск более экономичной видеокарты GeForce RTX 3050
  • Слухи вокруг выпуска видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti продолжают шириться
  • Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti так и не появилась в январе
  • Раскрыта конфигурация памяти всех моделей мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist
  • В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр

    • следующая новость
    Анонс Nokia G11: 6,5-дюймовым бюджетный смартфон на базе Unisoc T606

    предыдущая новость
    Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовый дисплей FHD+, Dimensity 810 и мощная камера

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лицензия на Windows 10 за $14, Office за $27: суперскидки на День Святого Валентина до 91%! Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Суперскидки на День Святого Валентина до 91% Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 февраля, 2022

    Вышло обновление культовой игры Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X

    Seagate выпустила лицензированные диски серии Game Drive для PS4 и PS5

    Анонс Nokia G11: 6,5-дюймовым бюджетный смартфон на базе Unisoc T606

    Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT не затронет премиальную модель 6850XT

    Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовый дисплей FHD+, Dimensity 810 и мощная камера

    Кулер башенного типа Jonsbo HX6240: массивный, тяжелый, настраиваемый

    14 февраля, 2022

    Инженерный образец Intel Xeon Sapphire Rapids впервые появился в бенчмарках

    Ожидается выпуск более экономичной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050

    Геймерский смартфон Redmi K50 выйдет в партнерстве с командой Mercedes-AMG F1

    Анонс Nokia G21: бюджетный смартфон на базе Unisoc T606

    RedMagic 7 получит отдельный игровой чип Red Core

    Nubia Z40 Pro станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой типа Magsafe

    11 февраля, 2022

    Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения появятся в инстансах C2D облака Google Cloud

    TerraMaster представила высокопроизводительную СХД T9-423 с девятью отсеками

    Консорциум PICMG выпустил Руководство по проектированию несущей платы стандарта COM-HPC

    Qualcomm объявила об открытии в Европе научных лабораторий Extended Reality (XR) Labs

    ADATA выпустила серию модульных блоков питания XPG CyberCore

    Какой смартфон на Snapdragon 8 Gen1 лучше: ответ получен

    IPS-мониторы Dell UltraSharp 4K для дизайнеров отличаются удвоенной контрастностью

    10 февраля, 2022

    Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

    ССЫЛКИ