Компания HMD Global объявила о выпуске еще одного бюджетного смартфона Nokia G11. Он пришел на смену модели Nokia G10, появившейся в сентябре прошлого года.
Основное отличие новинки - это выбор нового чипсета взамен восьмиядерной платформы MediaTek Helio G25. Новинка получила 12-нм платформу Unisoc T606 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц (шесть ядер Cortex-A55 и два ядра Cortex-A75), а также графический процессор Mali G57 MP1. На пару с ними работает 3 или 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 32/64 Гбайт основной памяти, расширяемой до 512 Гбайт с помощью карт microSD.
Nokia G11 сохранил прежний 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей поддерживает частоту дискретизации касания 180 Гц и имеет пропорции 20:9.
Смартфон работает под управлением Android 11, и производитель обещает предоставлять обновления программного обеспечения в течение трех лет.
В телефоне сохранились основная 13-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2.4 и 2-мегапиксельная камера глубины. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп.
Дизайн «вылеплен» по скандинавскому типу. Аккумулятор имеет емкость 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Коммуникационная поддержка предложена в следующей конфигурации: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C и NFC (на некоторых рынках).
Смартфон будет продаваться за 135 долларов (10 200 руб.).
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