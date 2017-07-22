Компания Seagate представила новые модели внешних жестких дисков Game Drive емкостью 2 и 4 Тбайт. Они официально лицензированы для использования с игровыми консолями PS4 и PS5.
Для получения официальной поддержки консолей PS4 и PS5 компания Seagate провела оптимизацию всего используемого оборудования и микропрограмм. Внешние накопители Seagate работают без отдельного кабеля питания, подключаясь к PlayStation по скоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), и питаются прямо от приставки.
Новые накопители отличаются малым весом. Их подключение занимает не более двух минут благодаря автоматической настройке. Подключение не требует дополнительных инструментов. Располагаемого объема дисков достаточно для размещения всей библиотеки игр для PS5 и PS4, а играть на PS4 можно прямо с диска.
По случаю выпуска новых дисков Game Drive и игры Horizon Forbidden West для PS5 и PS4 компания Seagate подготовила специальную коллекционную серию дисков Game Drive: Horizon Forbidden West. В художественном оформлении этих коллекционных жестких дисков используются игровые элементы с изображениями главной героини Элой.
На новые накопители предоставляется ограниченная 2-летняя гарантия. Seagate Game Drive объемом 2 Тбайта можно будет купить за 10 099,00 рублей, 4 Тбайта - 15 799,00 рублей. Стоимость Game Drive Horizon Forbidden West на 2 Тбайта составляет 12 899,00 руб., 5 Тбайта - 20 199 руб.