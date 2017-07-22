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Seagate выпустила лицензированные диски серии Game Drive для PS4 и PS5

15 февраля 2022, 17:34




Компания Seagate представила новые модели внешних жестких дисков Game Drive емкостью 2 и 4 Тбайт. Они официально лицензированы для использования с игровыми консолями PS4 и PS5.

Для получения официальной поддержки консолей PS4 и PS5 компания Seagate провела оптимизацию всего используемого оборудования и микропрограмм. Внешние накопители Seagate работают без отдельного кабеля питания, подключаясь к PlayStation по скоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), и питаются прямо от приставки.

Seagate выпустила лицензированные диски серии Game Drive для PS4 и PS5


Новые накопители отличаются малым весом. Их подключение занимает не более двух минут благодаря автоматической настройке. Подключение не требует дополнительных инструментов. Располагаемого объема дисков достаточно для размещения всей библиотеки игр для PS5 и PS4, а играть на PS4 можно прямо с диска.

Seagate выпустила лицензированные диски серии Game Drive для PS4 и PS5


По случаю выпуска новых дисков Game Drive и игры Horizon Forbidden West для PS5 и PS4 компания Seagate подготовила специальную коллекционную серию дисков Game Drive: Horizon Forbidden West. В художественном оформлении этих коллекционных жестких дисков используются игровые элементы с изображениями главной героини Элой.

Seagate выпустила лицензированные диски серии Game Drive для PS4 и PS5


На новые накопители предоставляется ограниченная 2-летняя гарантия. Seagate Game Drive объемом 2 Тбайта можно будет купить за 10 099,00 рублей, 4 Тбайта - 15 799,00 рублей. Стоимость Game Drive Horizon Forbidden West на 2 Тбайта составляет 12 899,00 руб., 5 Тбайта - 20 199 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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