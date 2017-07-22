Сегодня сотрудники польской студии CD Projekt, разработчики культовой компьютерной игры в жанре экшен в открытом мире Cyberpunk 2077, провели стрим, посвященный релизу нового патча 1.5 этой культовой игры, а также анонсу ее нативных версий для консолей.
Было объявлено, что выпущенные версии нового поколения научно-фантастической ролевой игры будут доступны как в виде отдельных выпусков, так и в виде бесплатных обновлений для пользователей на PS4 и Xbox One. Выпущено также бесплатное обновление для версии игры для ПК.
Вместе с обновлениями станет доступна бесплатная пятичасовая пробная версия игры на Xbox Series X/S и PS5.
Среди новшеств в обновленной версии упоминаются новые инструменты для настройки графики. Например, появление локальных теней, прорисованных методом трассировки лучей.
Изменилась прорисовка городов, они стали «более живыми». Например, после начала перестрелки, на происходящее начинают реалистично реагировать люди на улице и водители за рулем. При ожидании героем смены времени суток меняются автомобили и пешеходы. В игре появилась возможность переключаться на медленную ходьбу.
Большая работа была проведена с картами города. Теперь маркеры зданий, где происходят важные события, и второстепенные строения отличаются друг от друга. Значительно улучшен искусственный интеллект противников. По словам разработчиков, враги стали искать укрытия, и теперь они могут нападать более эффективно.
Несколько изменился и игровой процесс, включая боевой баланс, переработанное «древо» перков. Появился новый пользовательский интерфейс для некоторых элементов игры.
Изменилась внутриигровая экономика. Например, приобрести транспорт теперь стало значительно проще. В игру добавлены два вида оружия: винтовка Umbra и пистолет-пулемет «Гильотина».
Теперь можете изменить внешний вид главного героя V в середине игры. В меню изменения героя появились дополнительные опции, например, смена цвета волос и раскраски. Вернувшись в свою квартиру, можно настроить ее внешний вид.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".