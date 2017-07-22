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Вышло обновление культовой игры Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X

15 февраля 2022, 23:01




Сегодня сотрудники польской студии CD Projekt, разработчики культовой компьютерной игры в жанре экшен в открытом мире Cyberpunk 2077, провели стрим, посвященный релизу нового патча 1.5 этой культовой игры, а также анонсу ее нативных версий для консолей.

Было объявлено, что выпущенные версии нового поколения научно-фантастической ролевой игры будут доступны как в виде отдельных выпусков, так и в виде бесплатных обновлений для пользователей на PS4 и Xbox One. Выпущено также бесплатное обновление для версии игры для ПК.

Вышло обновление культовой игры Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X


Вместе с обновлениями станет доступна бесплатная пятичасовая пробная версия игры на Xbox Series X/S и PS5.

Среди новшеств в обновленной версии упоминаются новые инструменты для настройки графики. Например, появление локальных теней, прорисованных методом трассировки лучей.

Вышло обновление культовой игры Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X


Изменилась прорисовка городов, они стали «более живыми». Например, после начала перестрелки, на происходящее начинают реалистично реагировать люди на улице и водители за рулем. При ожидании героем смены времени суток меняются автомобили и пешеходы. В игре появилась возможность переключаться на медленную ходьбу.

Большая работа была проведена с картами города. Теперь маркеры зданий, где происходят важные события, и второстепенные строения отличаются друг от друга. Значительно улучшен искусственный интеллект противников. По словам разработчиков, враги стали искать укрытия, и теперь они могут нападать более эффективно.

Несколько изменился и игровой процесс, включая боевой баланс, переработанное «древо» перков. Появился новый пользовательский интерфейс для некоторых элементов игры.

Изменилась внутриигровая экономика. Например, приобрести транспорт теперь стало значительно проще. В игру добавлены два вида оружия: винтовка Umbra и пистолет-пулемет «Гильотина».

Теперь можете изменить внешний вид главного героя V в середине игры. В меню изменения героя появились дополнительные опции, например, смена цвета волос и раскраски. Вернувшись в свою квартиру, можно настроить ее внешний вид.

Вышло обновление культовой игры Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X




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