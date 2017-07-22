Компания Sony анонсировала TWS-наушники LinkBuds (WF-L900) с 12-миллиметровыми драйверами уникального дизайна Open Ring («открытое кольцо»), которое оставляет ушной проход открытым для прохождения внешнего звука. Новая технология помогает более полно представлять пространственный звук. По оценкам Sony, такое решение помогает получать новые звуковые впечатления.
Наушники Sony LinkBuds ориентированы на использование с играми дополненной реальности, для звуковой навигации с применением элементов дополненной реальности и реализации новых возможностей работы на дому. Они создают новые ощущения при воспроизведении музыки.
Дизайн Open Ring стал возможен благодаря использованию новой конструкции кольцевого драйвера. Он имеет открытую центральную диафрагму и обеспечивает прозрачность при воспроизведении звука. Наушники весят всего четыре грамма, что позволяет носить их в течение длительного времени, не уставая.
При разработке новой модели Sony уделила большое внимание технологии голосового захвата. Применение фирменных алгоритмов обеспечивает высокую точность воспроизведения голоса. Используемый алгоритм шумоподавления построен на базе элементов ИИ и машинного обучения. Для обучения были использованы более 500 млн образцов голоса, что позволило Sony найти «нужную формулу» для подавления окружающих шумов и обеспечения четкого извлечения голосовой составляющей. Полученные алгоритмы позволяют добиваться ясной речи даже в шумной обстановке.
Применение технологии Digital Sound Enhancement Engine помогает точному и высококачественному звучанию при воспроизведении музыки, обеспечивая близость к оригиналу.
Аккумулятора наушников хватает до 5,5 часа воспроизведения и до 12 часов работы при использовании футляра. 10 минут подзарядки хватит на 90 минут работы аксессуара.
Для подключения к внешнему источнику используется интерфейс Bluetooth 5.2. Наушники отвечают требованиям защиты IPX4 от брызг и пота.
Sony LinkBuds появятся в продаже по рекомендованной розничной цене 179,99 долларов (13 600 руб.).
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