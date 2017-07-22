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Анонс TWS-наушников Sony LinkBuds с уникальным дизайном

16 февраля 2022, 08:09




Компания Sony анонсировала TWS-наушники LinkBuds (WF-L900) с 12-миллиметровыми драйверами уникального дизайна Open Ring («открытое кольцо»), которое оставляет ушной проход открытым для прохождения внешнего звука. Новая технология помогает более полно представлять пространственный звук. По оценкам Sony, такое решение помогает получать новые звуковые впечатления.

Наушники Sony LinkBuds ориентированы на использование с играми дополненной реальности, для звуковой навигации с применением элементов дополненной реальности и реализации новых возможностей работы на дому. Они создают новые ощущения при воспроизведении музыки.

Анонс наушников Sony LinkBuds: 12-мм драйвера уникального дизайна Open Ring


Дизайн Open Ring стал возможен благодаря использованию новой конструкции кольцевого драйвера. Он имеет открытую центральную диафрагму и обеспечивает прозрачность при воспроизведении звука. Наушники весят всего четыре грамма, что позволяет носить их в течение длительного времени, не уставая.

При разработке новой модели Sony уделила большое внимание технологии голосового захвата. Применение фирменных алгоритмов обеспечивает высокую точность воспроизведения голоса. Используемый алгоритм шумоподавления построен на базе элементов ИИ и машинного обучения. Для обучения были использованы более 500 млн образцов голоса, что позволило Sony найти «нужную формулу» для подавления окружающих шумов и обеспечения четкого извлечения голосовой составляющей. Полученные алгоритмы позволяют добиваться ясной речи даже в шумной обстановке.

Анонс наушников Sony LinkBuds: 12-мм драйвера уникального дизайна Open Ring


Применение технологии Digital Sound Enhancement Engine помогает точному и высококачественному звучанию при воспроизведении музыки, обеспечивая близость к оригиналу.

Анонс наушников Sony LinkBuds: 12-мм драйвера уникального дизайна Open Ring


Аккумулятора наушников хватает до 5,5 часа воспроизведения и до 12 часов работы при использовании футляра. 10 минут подзарядки хватит на 90 минут работы аксессуара.

Анонс наушников Sony LinkBuds: 12-мм драйвера уникального дизайна Open Ring


Для подключения к внешнему источнику используется интерфейс Bluetooth 5.2. Наушники отвечают требованиям защиты IPX4 от брызг и пота.

Sony LinkBuds появятся в продаже по рекомендованной розничной цене 179,99 долларов (13 600 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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