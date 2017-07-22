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Карл Пей пообещал выпустить Ничто на базе Android

16 февраля 2022, 08:51




Как стало известно, компания Nothing с одноименным, новым для мобильного рынка, брендом работает над созданием нескольких новых продуктов. О разработке TWS-наушников уже было известно ранее.

Теперь в Твиттере появилась информация, переданная от имени самого Карла Пей (Carl Pei). Он заявил, что в скором будущем планируется выпуск смартфона под названием Nothing (Ничто) на базе Android и при аппаратном оснащении Qualcomm.

Карл Пей является со-основателем известного бренда OnePlus. Недавно он покинул эту компанию, за которой сейчас стоит OPPO, и основал собственную компанию Nothing. Недавно она выпустила на рынок беспроводные наушники Nothing Ear (1).

Карл Пей пообещал выпустить скоро Android-смартфон Nothing


В своем твите Карл Пей заявляет, что возлагает большие надежды на Android и добавляет, что «Android 12 - это хорошо!». Эксперты оценили это заявление как заявку на выпуск смартфона под управлением операционной системы Android 12.

Автору твита ответили с официального аккаунта Android в Твиттере. Реплика была: «Нам нужно многое наверстать вместе с Карлом». Потом к разговору присоединился официальный аккаунт Qualcomm Snapdragon. Он показал изображения с тремя скрещенными руками.

Все это указывает на возможность появления смартфона Nothing. Эксперты ждут официального анонса уже в ближайшие дни или недели.



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