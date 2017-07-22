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Анонс планшета TCL TAB MAX: чипсет Snapdragon 665, USB Type-C

16 февраля 2022, 20:34




Компания TCL выпустила 10,4-дюймовый планшет TCL TAB MAX со стилусом. Комплект состоит из четырех частей: сам планшет, специальный флип-кейс, стилус и клавиатура. При цене на AliExpress 219 долларов (16 500 руб.) планшет в такой конфигурации смотрится привлекательно.

TCL TAB MAX имеет дисплей с разрешением FHD+ (2000 x 1200 пикселей) и выглядит современно, несмотря даже на свои достаточно широкие рамки. По данным производителя, дисплей поддерживает режим Eye-Comfort, который позволяет снизить вредное влияние синего излучения, оберегая глаза от усталости.

Анонс планшета TCL TAB MAX: чипсет Snapdragon 665, USB Type-C


С фронтальной стороны установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Если планшет повернуть в руках в вертикальное положение, то камера будет располагаться на рамке с правой стороны.

На тыльной стороне размещена 13-мегапиксельная камера. Рядом с ней находится светодиодная вспышка.

Аппаратная платформа планшета выстроена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 665. Он работает на пару с 6 Гбайтами оперативной памяти и 256 Гбайтами встроенной памяти. Имеется слот для карт памяти microSD, с помощью которых можно нарастить объем внутреннего хранилища.

Планшет работать от аккумулятора емкостью 8000 мАч, поддерживающего технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт (9В/2А).

Операционной платформой является Android 11. В предустановленном комплекте ПО имеется приложение TCL Kids. Имеется два динамика. Из-за отсутствия 3,5 мм разъема для наушников, для их подключения придется пользоваться портом USB Type-C. Он же используется для зарядки.

Коммуникационная поддержка представлена в конфигурации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1. Ноутбук-трансформер Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 оказался этаким универсальным бойцом, легко справляющимся с любыми офисными задачами. Ко всему прочему, гаджет выглядит действительно стильно и работает практически бесшумно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1: универсальный боец".

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