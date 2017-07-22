Компания TCL выпустила 10,4-дюймовый планшет TCL TAB MAX со стилусом. Комплект состоит из четырех частей: сам планшет, специальный флип-кейс, стилус и клавиатура. При цене на AliExpress 219 долларов (16 500 руб.) планшет в такой конфигурации смотрится привлекательно.
TCL TAB MAX имеет дисплей с разрешением FHD+ (2000 x 1200 пикселей) и выглядит современно, несмотря даже на свои достаточно широкие рамки. По данным производителя, дисплей поддерживает режим Eye-Comfort, который позволяет снизить вредное влияние синего излучения, оберегая глаза от усталости.
С фронтальной стороны установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Если планшет повернуть в руках в вертикальное положение, то камера будет располагаться на рамке с правой стороны.
На тыльной стороне размещена 13-мегапиксельная камера. Рядом с ней находится светодиодная вспышка.
Аппаратная платформа планшета выстроена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 665. Он работает на пару с 6 Гбайтами оперативной памяти и 256 Гбайтами встроенной памяти. Имеется слот для карт памяти microSD, с помощью которых можно нарастить объем внутреннего хранилища.
Планшет работать от аккумулятора емкостью 8000 мАч, поддерживающего технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт (9В/2А).
Операционной платформой является Android 11. В предустановленном комплекте ПО имеется приложение TCL Kids. Имеется два динамика. Из-за отсутствия 3,5 мм разъема для наушников, для их подключения придется пользоваться портом USB Type-C. Он же используется для зарядки.
Коммуникационная поддержка представлена в конфигурации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.0.