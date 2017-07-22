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В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

16 февраля 2022, 21:56




Компания realme объявила о запуске продаж в России новых смартфонов realme 9 Pro 5G и realme 9 Pro+ 5G.

Смартфон realme 9 Pro имеет 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Модель realme 9 Pro+, впервые получившая в номерной серии маркировку "+", отличается от собрата большей компактностью и качеством. Она имеет 6,43-дюймовый AMOLED-экран с тем же разрешением и частотой обновления. У обеих моделей предусмотрена адаптивная поддержка частоты обновления, которая может переключаться между 30 Гц / 48 Гц / 50 Гц / 60 Гц / 90 Гц / 120 Гц в зависимости от контента. Телефоны имеют частоту дискретизации касания 240 Гц.

В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

realme 9 Pro 5G


Модель Pro оснащена чипсетом Snapdragon 695 5G с поддержкой нескольких диапазонов 5G, на пару с ним работает 6 или 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти. Модель Pro+ будет иметь хранилище до 256 Гбайт и работает на чипсете MediaTek Dimensity 920 с графическим процессором Mali-G68 MC4.

В модели 9 Pro+ компания realme реализовала мощные, флагманские решения для среднего ценового сегмента. Так, ее новый процессор набирает более 500 000 баллов в бенчмарке AnTuTu, оборудован графическим процессором Mali-G68 MC4 и паровой системой охлаждения, а также поддерживает до 5 Гб виртуальной расширяемой оперативной памяти.

В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

realme 9 Pro 5G


Смартфон realme 9 Pro+ оснащен флагманской камерой Sony IMX 766 на 50 Мп на базе датчика Sony IMX766 с оптической стабилизацией, диафрагмой f/1,8. Кроме нее, установлены сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп на базе датчика Sony IMX355 с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макрокамера с датчиком Galaxycore GC02M1 и диафрагмой f/2,4. Камера этого аппарата используется в намного более дорогих моделях на рынке. Она предоставляет широкие возможности для ночной съемки с технологией Pro Light. Ее объектив позволяет улавливать больше света, использует интеллектуальное шумоподавление и оптическую стабилизацию.

Модель realme 9 Pro выстроена на другой оптике: основная 64-мегапиксельная камера с датчиком Omnivision OV64B и диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с датчиком Omnivision OV08D10 и диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макрокамера с датчиком Galaxycore GC02M1 и диафрагмой f/2,4.

Фронтальная камера на обеих моделях одинаковая. Она использует датчик Sony на 16 Мп.

В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

realme 9 Pro Plus 5G


Обе модели поставляются с ОС realme U.I. 3.0 на базе Android 12 «из коробки».

Смартфон realme 9 Pro+ оснащен быстрой зарядкой SuperDart Charge на 60 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор на 4500 мАч на 50% всего за 15 минут. За звук отвечают стереодинамики Dolby с поддержкой Hi-res Audio. Смартфон realme 9 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

realme 9 Pro Plus 5G


В России realme 9 Pro и 9 Pro+ поступят в широкую продажу в рознице 22 февраля. Они появятся в официальном магазине realme на Aliexpress (9 Pro, 9 Pro+). Цена realme 9 Pro 5G на старте продаж (с 22 февраля) будет начинаться от 27 990 руб. за конфигурацию 8+128 Гбайт. Модель 9 Pro+ 5G будет стоить от 30 990 руб. за версию 6+128 Гбайт и от 34 990 руб. за версию 8+256 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

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