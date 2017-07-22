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Анонс Redmi K50G: ультимативный флагман с топовым железом и доступной ценой

17 февраля 2022, 09:04




Компания Redmi анонсировала топовый игровой смартфон Redmi K50G.

Новое устройство оснащено 6,67-дюймовым гибким OLED-экраном от компании CSOT, применяющей собственную технологию печати OLED-панелей. Она качественно отличается от традиционной, дорогостоящей технологии молекулярной эпитаксии в вакууме, очень медленной и поэтому дорогой.

Анонс Redmi K50G: 6,67-дюймовый OLED-дисплеем FHD+, Snapdragon 8 Gen 1, вибромотор CyberEngine 1016


Дисплей смартфона имеет разрешение FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и соотношение сторон 20:9. Он отвечает требованиям HDR10+ и позволяет выводить цвет глубиной 10 бит. Поддерживается частота обновления 120 Гц, высокая частота дискретизации касания 480 Гц, обеспечена регулировка цвета PWM 1920 Гц, реализованы технологии TrueColor и MEMC. Поверхность экрана защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

В основе смартфона лежит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения. Комплект дополняет 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPPDDR5 (6400 Мбит/с) и 128 или 256 Гбайт основной памяти (UFS 3.1).

Мощный процессор использует большую двойную испарительную камеру площадью 4860 мм² и графитовые вставки большой площади для отвода тепла и снижения нагрева.

На тыльной стороне находится 64-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX686 и диафрагмой f/1,65. Помимо основной камеры, установлены 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2, а также 2-мегапиксельная телемакро-камера с диафрагмой f/2,4. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп и построена на базе сенсора Sony IMX596.

Redmi K50G стал первым в мире устройством с вибромоторчиком CyberEngine 1016. В настоящее время это самый компактный в мире вибромотор (X-axis) на платформе Android. Частота вибрации может меняться от 50 Гц до 500 Гц, что позволяет достичь богатых по ощущениям эффектов. Преимущества нового вибромоторчика использованы в интерфейсе MIUI. В ней имеется 95 ежедневных сценариев, где используется данная функция.

Анонс Redmi K50G: 6,67-дюймовый OLED-дисплеем FHD+, Snapdragon 8 Gen 1, вибромотор CyberEngine 1016


Коммуникационый пул выглядит следующим образом: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки Hyper Charge мощностью 120 Вт. Для полной зарядки требуется всего 17 минут.

Redmi K50G получил два сабвуфера 1115 и два твитера 0611.Есть три антенны Wi-Fi, что помогает эффективно снижать задержки в играх до 30% по сравнению с традиционными двойными антеннами Wi-Fi.

Установлены модернизированные игровые триггеры с повышенной устойчивостью за счет в общей сложности восьми магнитов. Кнопка отличается быстрым отскоком, что заметно снижает усталость пальцев после длительных игровых сессий.

Анонс Redmi K50G: 6,67-дюймовый OLED-дисплеем FHD+, Snapdragon 8 Gen 1, вибромотор CyberEngine 1016


Redmi K50G будет продаваться по следующим ценам:

  • 8 + 128 Гбайт - 520 долларов (39 100 руб.)
  • 12 + 128 Гбайт - 567 долларов (42 700 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 614 долларов (46 200 руб.)


Анонс Redmi K50G: 6,67-дюймовый OLED-дисплеем FHD+, Snapdragon 8 Gen 1, вибромотор CyberEngine 1016


Redmi заключила также партнерское соглашение с командой Mercedes-AMG Petronas Formula One Team для выпуска специальной «автомобильной» версии Redmi K50G. Ее тираж будет ограничен 10 000 экземпляров по всему миру. Отличием этих моделей будет использование специальных элементов дизайна команды AMG Petronas.

Цена Redmi K50G Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition составит: 662 доллара (49 800 руб.) за модель 12 + 256 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

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