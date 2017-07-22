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Продажи Metro Exodus превысили 6 млн копий по всему миру

17 февраля 2022, 13:26




Шведский холдинг по производству компьютерных видеоигр Embracer Group раскрыл данные о продажах за третий квартал 2021 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года продажи компьютерной игры Metro Exodus по всему миру превысили 6 миллионов единиц. Компания Embracer Group выступает как материнская по отношению к Koch Media, управляющей брендом игры Metro Exodus.

Игра Metro Exodus была разработана украинской 4A Games и издана компанией Deep Silver. Ее выход состоялся 15 февраля 2019 года для игровых платформ ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, а также Xbox Series X|S. Более 6 миллионов проданной копий последней части Metro - это достигнутый результат продаж с момента глобального выпуска в феврале 2019 года.

Продажи Metro Exodus превысили 6 млн копий по всему миру


В отчете Embracer Group упоминается, что основной вклад в доходы группы сделала недавно выпущенная игра Hot Wheels Unleashed, разработанная и изданная компанией Milestone. В то же время продажи Metro Exodus - это уже «раскрученный бренд», который приносит постоянный доход группе.

Хотя точных данных о продаже всех эпизодов этой культовой игры нет, известно, что продажи Metro Exodus значительно превзошли результаты ее предшественников - Metro: 2033 и Metro: Last Light, а также коллекции Metro Redux.



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