Компания nubia анонсировала выпуск двух флагманских игровых смартфонов Redmagic 7 и Redmagic 7 Pro. Обе модели оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и фирменной системой охлаждения nubia со встроенным турбовентилятором, а Redmagic 7 Pro стал первым игровым смартфоном с подэкранной камерой.
Смартфон Redmagic 7 имеет 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) при пропорциях 20:9. Частота обновления составляет 165 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана до 720 Гц, глубина цвета - 10 бит. Он обеспечивает полное покрытие 100% цветовой гаммы DCI-P3. Яркость дисплея может доходить до 700 нит. Есть поддержка технологии DC Dimming, которая позволяет снижать яркость для повышения комфорта, например, при чтении с экрана.
Смартфон Redmagic 7 Pro
Redmagic 7 Pro отличается отдельными динамическими характеристиками: частота обновления ограничена 120 Гц, тогда как частота дискретизации сенсорного экрана повышена до 960 Гц. Яркость ограничена уровнем до 600 нит.
Обе модели построены на 4-нм мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения. В компании с ним установлены 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 6400 и 128, 256 или 512 Гбайт основной памяти (UFS 3.1). Модель Pro предлагает 12, 16 или 18 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 6400 и 128, 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт основной памяти (UFS 3.1).
Смартфон Redmagic 7
Задняя часть Redmagic 7 имеет вертикально выровненный блок из трех камер. Под ним располагается светодиодная вспышка, название Redmagic и логотип компании. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп. Установлена также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120° и 2-мегапиксельная макрокамера. На фронтальной стороне располагается 8-мегапиксельная селфи-камера.
Отличие блока камер у версии Pro кроется в использовании более мощной, 16-мегапиксельной селфи-камеры, находящейся под поверхностью экрана.
Смартфоны серии Redmagic 7 Pro выделяются прежде всего своим дизайном. Как уже было отмечено, в них используется подэкранная камера. Для этого применяется особая схема размещения пикселей - tripod-shaped pixel arrangement, а также особая, волнообразная прокладка контактов для электросхем. Предусмотрена 7-слойная укладка поверхностных пленок, отличающихся особой прозрачностью, а также устанавливается специальный микрочип для управления дисплеем UDC Pro и многое другое.
Redmagic 7 и Redmagic 7 Pro оснащены новой девятислойной системой охлаждения ICE 8.0. Это первый игровой смартфон, площадь охлаждающих материалов которого составляет 41 279 мм², а охлаждающая пластина паровой камеры имеет сверхбольшую площадь 4124 мм².
Установлен также встроенный турбовентилятор, способный развивать скорость до 20 000 об/мин. Используется «каньонный воздуховод» как второй контур для забора воздуха, увеличивающий его поток на 35% по сравнению с предыдущими устройствами Redmagic. Встроенный турбовентилятор использует энергоэффективный бесщеточный электродвигатель, который работает настолько тихо, что создаваемый им уровень шума не превышает 28 децибел. Благодаря его работе температура процессора снижается на 16°C.
Имеются плечевые триггеры с частотой сканирования касаний 500 Гц. Скорость их отклика составляет всего 7,4 мс.
Redmagic 7 получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Модель Pro имеет батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 135 Вт.
Обе модели поддерживают сети 5G NSA/SA м Dual 4G VoLTE и оснащаются Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5)+ ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.
Цены на смартфоны Redmagic 7:
8 + 128 Гбайт - 630 долларов (47 400 руб.)
12 + 128 Гбайт - 694 доллара (52 200 руб.)
12 + 256 Гбайт - 757 долларов (57 000 руб.)
12 + 256 Гбайт - 772 доллара (58 100 руб.)
16 + 512 Гбайт - 867 долларов (65 200 руб.)
Цены на смартфоны Redmagic 7 Pro:
12 + 128 Гбайт - 757 долларов (57 000 руб.)
12 + 256 Гбайт - 820 долларов (61 700 руб.)
16 + 256 Гбайт - 883 доллара (66 400 руб.)
12 + 256 Гбайт - 883 долларов (66 400 руб.)
16 + 256 Гбайт - 889 долларов (66 900 руб.)
18 + 512 Гбайт - 1025 долларов (77 100 руб.)
18 + 1 Тбайт - 1183 долларов (89 000 руб.)
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