РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс смартфона OnePlus Nord CE 2 5G: 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, Dimensity 900, полная поддержка 5G

17 февраля 2022, 20:07




Компания OnePlus выпустила второй смартфон в линейке Nord CE, получивший название OnePlus Nord CE 2 5G. Он оснащен 6,43-дюймовым Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Поверхность экрана имеет защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратной платформой нового аппарата стал 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 900 с графическим процессором Mali-G68 MC4. На смартфоне установлено 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гбайт основной памяти (UFS 2.2), расширяемой до 1 Тбайта с помощью microSD.

Анонс смартфона OnePlus Nord CE 2 5G: 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, Dimensity 900, полная поддержка 5G


Эксперты сразу отметили полную поддержку восьми диапазонов сетей 5G (SA и NSA) в отличие от предыдущей модели, где поддерживался только один диапазон, используемый в Индии и ряде других стран. Это заметно снижало ценность того аппарата. Теперь он стал полноценным.

Телефон работает под управлением Android 11 с надстройкой OxygenOS 11. По данным компании, обновленная надстройка OxygenOS 12 появится во второй половине 2022 года.

На задней панели установлена 64-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2,4. Как и у предыдущей модели Nord, сохранен 3,5-мм аудиоразъем. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и выстроена на базе сенсора Sony IMX471, имеет диафрагму f/2.4.

Анонс смартфона OnePlus Nord CE 2 5G: 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, Dimensity 900, полная поддержка 5G


Коммуникационная поддержка выстроена в следующей конфигурации: 5G SA/NSA (диапазоны 1/3/5/8/40/41/77/78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou/NavIC , NFC, USB Type-C.

Для питания используется аккумулятор емкостью 4500 мАч. Вместо прежней технологии быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus используется новая технология SUPERVOOC мощностью 65 Вт, которая позволяет быстро зарядить телефон до 100% за 32 минуты.

По словам представителей компании, компания предлагает два варианта оформления корпуса: Grey Mirror (серый) и Bahama Blue (голубой). Дизайн Grey Mirror предусматривает зеркальное покрытие с яркими оттенками, создающие эффект полированной металлической конструкции; версия Bahama Blue имеет гладкую градиентную отделку с цветовыми переходами между синим и желтым.

Цены смартфона OnePlus Nord CE 2 5G:

  • 6 + 128 Гбайт - около 24 100 руб.
  • 8 + 128 Гбайт - около 25 100 руб.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

Читайте также:

  • Анонс игровых смартфонов nubia Red Magic 7 и 7 Pro: сверхмощная система охлаждения
  • Анонс Redmi K50G: 6,67-дюймовый OLED-дисплеем FHD+, Snapdragon 8 Gen 1, вибромотор CyberEngine 1016
  • В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G
  • Карл Пей пообещал выпустить скоро Android-смартфон Nothing
  • Анонс Nokia G11: 6,5-дюймовым бюджетный смартфон на базе Unisoc T606

    • предыдущая новость
    Анонс игровых смартфонов nubia Red Magic 7 и 7 Pro со сверхмощной системой охлаждения

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 февраля, 2022

    Анонс смартфона OnePlus Nord CE 2 5G: 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, Dimensity 900, полная поддержка 5G

    Анонс игровых смартфонов nubia Red Magic 7 и 7 Pro со сверхмощной системой охлаждения

    Продажи Metro Exodus превысили 6 млн копий по всему миру

    Анонс Redmi K50G: ультимативный флагман с топовым железом и доступной ценой

    16 февраля, 2022

    В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

    Анонс TCL TAB MAX: недорогой планшет с впечатляющей начинкой

    Карл Пей пообещал выпустить Ничто на базе Android

    Анонс TWS-наушников Sony LinkBuds с уникальным дизайном

    15 февраля, 2022

    Вышло обновление культовой игры Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X

    Seagate выпустила лицензированные диски серии Game Drive для PS4 и PS5

    Анонс Nokia G11: 6,5-дюймовым бюджетный смартфон на базе Unisoc T606

    Обновление видеокарт AMD RX 6X50XT не затронет премиальную модель 6850XT

    Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовый дисплей FHD+, Dimensity 810 и мощная камера

    Кулер башенного типа Jonsbo HX6240: массивный, тяжелый, настраиваемый

    14 февраля, 2022

    Инженерный образец Intel Xeon Sapphire Rapids впервые появился в бенчмарках

    Ожидается выпуск более экономичной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050

    Геймерский смартфон Redmi K50 выйдет в партнерстве с командой Mercedes-AMG F1

    Анонс Nokia G21: бюджетный смартфон на базе Unisoc T606

    RedMagic 7 получит отдельный игровой чип Red Core

    Nubia Z40 Pro станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой типа Magsafe

    ССЫЛКИ