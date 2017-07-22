Компания OnePlus выпустила второй смартфон в линейке Nord CE, получивший название OnePlus Nord CE 2 5G. Он оснащен 6,43-дюймовым Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Поверхность экрана имеет защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5.
Аппаратной платформой нового аппарата стал 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 900 с графическим процессором Mali-G68 MC4. На смартфоне установлено 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гбайт основной памяти (UFS 2.2), расширяемой до 1 Тбайта с помощью microSD.
Эксперты сразу отметили полную поддержку восьми диапазонов сетей 5G (SA и NSA) в отличие от предыдущей модели, где поддерживался только один диапазон, используемый в Индии и ряде других стран. Это заметно снижало ценность того аппарата. Теперь он стал полноценным.
Телефон работает под управлением Android 11 с надстройкой OxygenOS 11. По данным компании, обновленная надстройка OxygenOS 12 появится во второй половине 2022 года.
На задней панели установлена 64-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2,4. Как и у предыдущей модели Nord, сохранен 3,5-мм аудиоразъем. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и выстроена на базе сенсора Sony IMX471, имеет диафрагму f/2.4.
Коммуникационная поддержка выстроена в следующей конфигурации: 5G SA/NSA (диапазоны 1/3/5/8/40/41/77/78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou/NavIC , NFC, USB Type-C.
Для питания используется аккумулятор емкостью 4500 мАч. Вместо прежней технологии быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus используется новая технология SUPERVOOC мощностью 65 Вт, которая позволяет быстро зарядить телефон до 100% за 32 минуты.
По словам представителей компании, компания предлагает два варианта оформления корпуса: Grey Mirror (серый) и Bahama Blue (голубой). Дизайн Grey Mirror предусматривает зеркальное покрытие с яркими оттенками, создающие эффект полированной металлической конструкции; версия Bahama Blue имеет гладкую градиентную отделку с цветовыми переходами между синим и желтым.
Цены смартфона OnePlus Nord CE 2 5G:
6 + 128 Гбайт - около 24 100 руб.
8 + 128 Гбайт - около 25 100 руб.
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