Компания Motorola собирается выпустить новый флагманский смартфонов. Гаджет разрабатывается под кодовым именем Frontier. Свежие рендеры смартфона от известного искателя утечек Эвана Бласса позволяют оценить его дизайн.
Он представляет собой аппарат серого цвета в металлическом корпусе. Впрочем, вопросы об используемом материале остаются открытыми. Это может быть специальный вид стекла или дорогого пластика, которые достаточно часто встречаются в премиальном сегменте в эти дни.
Дисплей смартфона имеет очень тонкие изогнутые по всему периметру края. В центре экрана находится круглое отверстие под селфи-камеру. По данным предыдущих утечек, диагональ экрана составляет 6,7 дюйма.
Наибольшее внимание привлекает задняя часть телефона. Там виден очень крупный объектив основной камеры с рекордным разрешением 194 Мп. Ожидается, что будет использоваться датчик «S5KHP1» производства Samsung, но подтверждений этой информации пока нет.
Внизу под основной камерой располагается пара дополнительных объективов, таким образом, общее количество камер - три. Две оставшиеся камеры - это 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе датчика Samsung SKJN1SQ03 и 12-мегапиксельный телеобъектив на базе датчика Sony IMX663.
О выборе аппаратной начинки пока ходят только слухи. Возможно, внутри Motorola Frontier будет установлен преемник Snapdragon 8 Gen 1 под номером SM8475. Предположительно, такой же чипсет появится в модели Xiaomi 12 Pro.
О сроках выпуска известно только то, что анонс может состояться «через пару месяцев». Больше информации о новом смартфоне Motorola Frontier пока нет.
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