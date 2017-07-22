В сети появилась информация, что Microsoft готовит к выпуску Windows-утилиту для калибровки HDR-мониторов.
Похожая утилита уже есть для Xbox. Это приложение называется HDR Game Calibration. Оно применяется для обеспечения бесшовной совместной работы приставки, дисплея и запускаемых игр. Благодаря этой утилите, геймеры могут настроить параметры монитора для качественной поддержки расширенного динамического диапазона (HDR).
В Windows до сих пор не было аналогичного приложения. Это означает, что при запуске игр можно до сих пор столкнуться с ситуацией, когда будут теряться некоторые детали на части экрана из-за возникающих несоответствий в настройке механизма поддержки HDR.
К счастью, как стало известно, Microsoft планирует решить эту проблему. Компания готовит к выпуску приложение HDR Calibration для Windows. После появления этого приложения можно будет забыть о проблемах настройки точности HDR-цветопередачи.
Пока еще нет полной ясности, для какой именно версии Windows появится приложение - только для Windows 11 или также для Windows 10. Неизвестны также сроки выхода нового приложения.
В то же время от участников группы Windows Insiders стало известно, что они получили через блог тизер будущей утилиты на канале Dev.
В объявлении Microsoft названы три шаблона, которые можно использовать для тестирования:
определить наиболее темную видимую деталь на экране;
определить самую яркую видимую деталь на экране;
определить уровень наиболее яркого свечения дисплея.
По всей видимости, появления новой утилиты можно ожидать в скором времени.
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