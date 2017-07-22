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Intel показала инженерный образец процессора Raptor Lake 13-го поколения

18 февраля 2022, 19:33




В рамках прошедшего вчера мероприятия Investors Meeting 2022 компания Intel показала инженерный образец процессора семейства Raptor Lake 13-го поколения. Новая полупроводниковая система выстроена по гибридной архитектуре с набором производительных и энергоэффективных ядер. В ней насчитывается до 24 вычислительных ядер и имеется поддержка до 32 потоков.

В ходе демонстрации был подтвержден двукратный рост производительности фоновой обработки по сравнению с процессорами предыдущего поколения Alder Lake. Прирост достигнут за счет двукратного повышения количества энергоэффективных ядер - до 16. Максимальное количество высокопроизводительных ядер осталось прежним - 8.

Intel процессор Raptor Lake 13 поколения

Intel Raptor Lake, источник: Intel


Производство новых процессор, как и в случае с Alder Lake, будет происходить по техпроцессу Intel 7. Для установки потребуется сокет LGA1700, информация о выборе версии BIOS появится позднее. Новые процессоры смогут работать с памятью DDR4; возможности для их разгона будут расширены.

Intel процессор Raptor Lake 13 поколения

[Hardwareluxx] Демонстрация работы Raptor Lake.




Во время презентации была показана загрузка ядер при запуске программы трехмерной графики Blender и программы для нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere.

Intel процессор Raptor Lake 13 поколения

Intel Raptor Lake. Источник: Intel


Выпуск новых процессоров Intel Core Raptor Lake 13-го поколения начнется во второй половине 2022 года. Следует отметить, что в это же время появится их основной конкурент - процессоры AMD Ryzen серии 7000. Они относятся к новому поколению Raphael и используют микроархитектуру Zen4.

Intel процессор Raptor Lake 13 поколения




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