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Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года

19 февраля 2022, 11:21




Компания Intel провела встречу с инвесторами Investor Meeting 2022, на которой поделилась своими планами по выпуску новых продуктов и технологий.

Представители подразделения Intel по разработке решений для дата-центров и искусственного интеллекта (Datacenter and AI, DCAI) рассказали о планах развития новой линейки продуктов Xeon в период с 2022 по 2024 год. В этот период, в соответствии с дорожной картой, планируется выпустить процессоры Intel Xeon следующих поколений: Sapphire Rapids - с I кв. 2022 года; Emerald Rapids - в 2023 году, Sierra Forest - в 2024 году, Granite Rapids - в 2024 году.

Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года


В сегменте клиентских решений подразделение Intel Client Computing Group (CCG) планирует выпустить процессоры Raptor Lake - во второй половине 2022 года, Meteor Lake - в 2023 году и Arrow Lake - в 2024 году. В дальнейшем планируется выпустить процессоры Lunar Lake в рамках стратегии IDM 2.0.

В сегменте ускорителей вычислений и графики подразделение Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) планирует начать поставки продукции в 2022 году. Компания начнет с развития графики Intel Arc и поставит более 4 млн дискретных графических процессоров. OEM-партнеры начнут продажи ноутбуков с графикой Intel Arc под кодовым названием Alchemist в первом квартале 2022 года. Во втором квартале Intel выпустит дискретные видеокарты для настольных ПК, а также решения для рабочих станций в третьем квартале этого года. Уже запущены работы над архитектурой Celestial, которая будет ориентирована на сегмент ультрапроизводительных решений для энтузиастов.

Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года


Позднее в 2022 году будет реализован проект Project Endgame, который позволит выпустить графические процессоры Intel Arc с минимальными задержками.

В сегменте суперкомпьютерных вычислений Intel планирует переход к более высокой пропускной способности вычислений и памяти. На сегодняшний день Intel ожидает более чем 35 проектов HPC-AI от ведущих OEM-производителей и поставщиков облачных услуг. В дополнение к этому подразделение AXG представило обзор перспективных разработок, которые позволят выйти на уровень вычислений зетта-масштаба к 2027 году. Это - процессоры Sapphire Rapids с памятью, отличающейся высокой пропускной способностью (High-Bandwidth Memory, HBM) и интегрированной в единый корпус с Sapphire Rapids; графические процессоры Ponte Vecchio для проекта суперкомпьютера Aurora; Arctic Sound-M - первый аппаратный AV1-энкодер на базе GPU, обеспечивающий 30%-ое улучшение пропускной способности; процессоры на новой архитектуре Falcon Shores, которая объединит вычислительный (x86) и графический (Xe) блоки в одном корпусе.

Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года


Особое внимание было уделено планам группы Custom Compute Group, входящей в состав AXG, которая занимается созданием специализированных продуктов для прикладных нагрузок нового поколения (блокчейн, супервычисления на конечных устройствах, автомобильные информационно-развлекательные системы премиум-класса, иммерсивные дисплеи и многое другое).

Кроме того, инвесторам была предоставлена информация о планах контрактного производства Intel Foundry Services, затрагивающих участия Intel в трансформации автомобильной промышленности, развитии открытой архитектуры Open Central Compute Architecture, развитию направления лицензирования интеллектуальной собственности Intel (ИС), собственных программных разработках, в том числе в области ИИ, создании решений для сетей и вычислений на периферии, развитии программируемой платформы интеллектуальных коммуникаций Intel Intelligent Fabric, трансформации мобильных сетей, ускорении периферийных вычислений с использованием ИИ, а также одно из наиболее важных, с точки зрения Intel, направлений - развития собственной технологической производственной базы для выпуска процессоров нового поколения.



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