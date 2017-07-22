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Встроенная графика AMD Ryzen 6000 оказалась производительнее дискретных видеокарт NVIDIA

21 февраля 2022, 12:16




В сети появился обзор процессоров семейства AMD Ryzen 6000, анонс которых состоялся в январе этого года. Материалы опубликованы на китайском форуме Zhihu инженером, работающим в подразделении ноутбуков Lenovo. Документ содержит много разнообразных материалов, в том числе оценки энергоэффективности и времени автономном работы. Но наибольший интерес представляют выводы, касающиеся оценки встроенной графики процессоров.

AMD Ryzen 6000


Процессоры серии AMD Ryzen 6000 построены на обновленной архитектуре Zen3+ и выпускаются на базе 6-нм техпроцесса. Их графическая подсистема основана на микроархитектуре RDNA2 и предлагает до 12 вычислительных блоков (CU).

В семействе AMD Ryzen 6000 представлены две линейки - H-series и U-series. Первые предназначены для геймеров и тех, кому важна высокая производительность и богатый набор функций, вторые - процессоры для мобильных производительных систем.

AMD Ryzen 6000


В обзоре китайского инженера рассматриваются две модели для ультратонких ноутбуков - AMD Radeon 660M и 680M. Отмечается обновленная архитектура графики, превосходящая прежнюю Vega. Наличие RDNA2 указывает на более высокую производительность и поддержку такой важной графической функции, как трассировка лучей.

Для сравнения использовалась дискретная видеокарта GeForce MX450 с GPU Pascal (GP107). Она предназначена для использования в составе ультратонких ноутбуков. По оценкам экспертов, с появлением интегрированной графики RDNA2 выпуск решений с дискретной графикой, скорее всего, скоро будет свернут.

В графических тестах 3DMark процессор Radeon 680M продемонстрировал более высокую производительность, чем GeForce MX450 25W, причем практически на всех тестах. Подтверждено, что решения на основе RDNA2 поддерживают трассировку лучей - эта функция недоступна в графических процессорах AMD Ryzen 4000/5000 или Intel Xe-LP, встроенных в мобильные чипсеты Alder Lake.

AMD Ryzen 6000

AMD Radeon 600M GPU против GeForce M450. Источник: Zhihu


AMD Ryzen 6000

AMD Radeon 600M GPU против Intel Alder Lake iGPU. Источник: Zhihu


Особое внимание в опубликованных материалах уделено оценке эффективности графики с точки зрения тепловых затрат, оцениваемых через TDP. Процессоры Ryzen 6000HS, ставшие первыми в серии Rembrandt, по умолчанию имеют мощность 35 Вт. Тесты этой конфигурации не вошли в представленный обзор. Он был посвящен моделям, по умолчанию ограниченным мощностью 45 Вт.

В ходе тестов выяснилось, что интегрированная графика Radeon 680M, работающая на мощности 25 Вт, фактически обладает запасом в дополнительном росте на 38% просто за счет увеличения TDP до 42 Вт. Интересно, что это не относится к Radeon 660M, где установлена ограниченная RDNA2 - прирост для этой модели составляет только 9% при переходе с 25 Вт на 42 Вт.

AMD Ryzen 6000

Тест эффективности графического процессора AMD Radeon 660M. Источник: Zhihu


AMD Ryzen 6000

Тест эффективности графического процессора AMD Radeon 680. Источник: Zhihu


Обращают на себя внимание данные ComputerBase, согласно которым Radeon 680M отличается более высокой производительностью, чем GeForce RTX 3050 GPU, если сравнивать их в тестах 3DMark Port Royal.



В тесте проводилась проверка работы функции трассировки лучей с подключением аппаратного ускорения, доступного в архитектурах NVIDIA Ampere и AMD RDNA2. Отставание графического процессора NVIDIA объясняется тем, что у него есть только 4 Гбайта памяти, которых просто недостаточно для полноценной реализации трассировки лучей в рамках данного теста. В то же время для AMD Radeon 680M это ограничение отсутствует, потому что он подключен непосредственно к системной памяти и может черпать ресурсы оттуда.

AMD Ryzen 6000


AMD Ryzen 6000


Если оценивать в целом, то графический процессор Radeon 600M показал более высокую производительность, чем GeForce MX450 (25 Вт) и Intel Xe-LP (i7-11370H) в тестах на прогон видео 1080p. По своей производительности он пока отстает от GTX 1650 Max-Q, однако, в отличие от последней, графический процессор AMD RDNA2 поддерживает трассировку лучей.

AMD Ryzen 6000

Тест AMD Radeon 600M iGPU. Источник: Zhihu




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