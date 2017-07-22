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Cooler Master выпустил корпус HAF 700 EVO флагманского уровня

21 февраля 2022, 14:15




Компания Cooler Master выпустила корпус HAF 700 EVO флагманского уровня, в котором сочетаются новаторский дизайн, футуристический внешний вид и высокие технические характеристики - улучшенная прокачка воздушного потока и конструкция крепежа внутренних компонентов.

Серия корпусов Cooler Master HAF (High Air Flow) была создана в 2008 году. Несмотря на то, что за это время уже произошло много изменений в конструкции и оформлении корпусов, эта серия до сих пор остается одной из самых популярных на рынке.

Cooler Master выпустил корпус HAF 700 EVO флагманского уровня


Главная фича этой серии - высокая продуваемость корпуса. Разработка модели HAF 700 EVO велась с учетом того, чтобы обеспечить оптимальный воздушный поток внутри корпуса при стандартной конфигурации при оснащении. Такой подход позволяет системам работать быстро и эффективно, не требуя установки дополнительных компонентов охлаждения.

В корпусе HAF 700 EVO использована система охлаждения моделей HAF первого поколения. Теперь она расширена за счет возможности размещения до восемнадцати 120-мм вентиляторов или радиаторов высотой до 480-мм с несколькими зонами установки. Такая гибкость достигается за счет большого внутреннего пространства, что позволяет устанавливать материнские платы до SSI-EEB и самые большие видеокарты, которые встречаются на рынке.

Cooler Master выпустил корпус HAF 700 EVO флагманского уровня


Большое внимание при разработке было уделено внешнему дизайну. На передней панели HAF 700 EVO размещены впускные лопасти, изготовленные из закаленного стекла. Они отражают эстетику нового поколения, которая обеспечивает эффективное охлаждение.

В состав корпуса HAF 700 EVO входит встроенный ЖК-дисплей Iris, предоставляющий возможность для мониторинга системы в реальном времени. Боковой профиль корпуса имеет футуристический профиль, что позволяет выбирать сборку в соответствии с потребностями и собственным вкусом.

Еще одна фича HAF 700 EVO - это концепция безинструментального шасси. Внутри корпуса HAF 700 EVO использованы несколько запатентованных конструкций, которые позволяют устанавливать многофункциональные кронштейны, блок питания и даже видеокарту без дополнительных инструментов.

Внешне панели из закаленного стекла и центральная часть ЖК-дисплея с радужной оболочкой придают корпусу футуристичный внешний вид. Благодаря использованию технологии Gen2 ARGB каждый отдельный светодиод может управляться независимо, а дисплей может быть настроен для отображения системной статистики или для демонстрации фото или видео.

HAF 700 EVO появится в России в апреле 2022 по рекомендованной цене 500 долларов (38 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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