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Анонс смартфона Vivo V23e 5G: недорогой король селфи

21 февраля 2022, 19:27




Компания Vivo выпустила смартфон V23e 5G с поддержкой сетей 5G. Новинка имеет 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей).

Обращает на себя внимание фронтальная селфи-камера, имеющая разрешение 44 Мп и диафрагму f/2.0. В ней реализован специальный алгоритм автофокусировки по глазам, что избавит от необходимости долгого ожидания поиска резкости при съемке селфи.

Vivo V23e 5G смартфон


В основе смартфона лежит 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 810, содержащий два процессорных ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и восемь ядер Cortex-A55 с частотой 2,4 ГГц. Для обработки графики используется ускоритель Mali-G57 MC2.

В компании с процессорной платформой установлены 8 Гбайт оперативной памяти LPPDDR4x и 128 Гбайт основной памяти (UFS 2.1), которая может быть расширена до 1 Тбайта с помощью карт microSD. Использованы компоненты, бывшие топовыми год назад. Сейчас это надежные «середнячки», хорошо отработанные на практике.

На тыльной стороне располагается 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,8. Кроме нее установлены сверхширокоугольная 8-Мп камера с диафрагмой f/2,2 и макрокамера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4.

Vivo V23e 5G смартфон


Корпус отличается ультратонким профилем: толщина всего 7,36 мм. Для его дизайна использовано стеклоподобное покрытие Fluorite AG Glass, сочетающая в себе гладкую шелковистость и покрытие, которое избавляет от появления следов после касания жирными пальцами.

Аккумулятор имеет емкость 4050 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Для зарядки до 69% требуется всего 30 минут. В качестве операционной системы используется Android 12 с оболочкой Funtouch 12.

Остальные возможности смартфона представлены поддержкой 5G SA/NSA (n1/n3/n7/n28/n40/n41/n77/n78), Dual 4G VoLTE, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou и портом USB Type- С.

Vivo V23e 5G будет продаваться по цене, эквивалентной 26 000 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

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