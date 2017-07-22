Компания Vivo выпустила смартфон V23e 5G с поддержкой сетей 5G. Новинка имеет 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей).
Обращает на себя внимание фронтальная селфи-камера, имеющая разрешение 44 Мп и диафрагму f/2.0. В ней реализован специальный алгоритм автофокусировки по глазам, что избавит от необходимости долгого ожидания поиска резкости при съемке селфи.
В основе смартфона лежит 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 810, содержащий два процессорных ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и восемь ядер Cortex-A55 с частотой 2,4 ГГц. Для обработки графики используется ускоритель Mali-G57 MC2.
В компании с процессорной платформой установлены 8 Гбайт оперативной памяти LPPDDR4x и 128 Гбайт основной памяти (UFS 2.1), которая может быть расширена до 1 Тбайта с помощью карт microSD. Использованы компоненты, бывшие топовыми год назад. Сейчас это надежные «середнячки», хорошо отработанные на практике.
На тыльной стороне располагается 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,8. Кроме нее установлены сверхширокоугольная 8-Мп камера с диафрагмой f/2,2 и макрокамера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4.
Корпус отличается ультратонким профилем: толщина всего 7,36 мм. Для его дизайна использовано стеклоподобное покрытие Fluorite AG Glass, сочетающая в себе гладкую шелковистость и покрытие, которое избавляет от появления следов после касания жирными пальцами.
Аккумулятор имеет емкость 4050 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Для зарядки до 69% требуется всего 30 минут. В качестве операционной системы используется Android 12 с оболочкой Funtouch 12.
Остальные возможности смартфона представлены поддержкой 5G SA/NSA (n1/n3/n7/n28/n40/n41/n77/n78), Dual 4G VoLTE, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou и портом USB Type- С.
Vivo V23e 5G будет продаваться по цене, эквивалентной 26 000 руб.
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