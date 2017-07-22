В день открытия Mobile World Congress (MWC) 2022, 28 февраля, компания Realme собирается провести пресс-конференцию и объявить там о создании новой технологии быстрой зарядки для смартфонов. Согласно выпущенному тизеру, ее новая технология станет «самой быстрой в мире».
К сожалению, пока нет подробностей об этой технологии за исключением того, что компания придерживается стратегии Go Premium, предусматривающей выделение до 70% всех финансовых ресурсов на НИОКР именно на развитие инноваций в технологиях зарядки.
Сообщение Realme указывает на то, что новая технология будет превосходить уже существующую у компании разработку мощностью 125 Вт.
По слухам, мощность новой технологии быстрой зарядки Realme достигнет 150 Вт. Об этом говорит информатор Digital Chat Station. Он утверждает, что технология Realme будет иметь мощность на 10 Вт ниже, чем у быстрой зарядки OPPO. Поскольку последняя имеет мощность 160 Вт, результат очевиден.
Эксперты также припоминают анонс технологии зарядки Xiaomi в прошлом году, где было представлено решение для зарядки мощностью 200 Вт. Эта зарядка способна полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч за 8 минут.
Возможно ли, что технология Realme будет заряжать еще быстрее, несмотря на использование меньшей мощности? Интрига сохраняется. Ответ появится через неделю.
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