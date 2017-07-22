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Realme обещает показать на MWC 2022 «самую быструю зарядку в мире»

21 февраля 2022, 20:22




В день открытия Mobile World Congress (MWC) 2022, 28 февраля, компания Realme собирается провести пресс-конференцию и объявить там о создании новой технологии быстрой зарядки для смартфонов. Согласно выпущенному тизеру, ее новая технология станет «самой быстрой в мире».

К сожалению, пока нет подробностей об этой технологии за исключением того, что компания придерживается стратегии Go Premium, предусматривающей выделение до 70% всех финансовых ресурсов на НИОКР именно на развитие инноваций в технологиях зарядки.

Сообщение Realme указывает на то, что новая технология будет превосходить уже существующую у компании разработку мощностью 125 Вт.

Realme обещает показать на MWC 2022 «самую быструю зарядку в мире»


По слухам, мощность новой технологии быстрой зарядки Realme достигнет 150 Вт. Об этом говорит информатор Digital Chat Station. Он утверждает, что технология Realme будет иметь мощность на 10 Вт ниже, чем у быстрой зарядки OPPO. Поскольку последняя имеет мощность 160 Вт, результат очевиден.

Эксперты также припоминают анонс технологии зарядки Xiaomi в прошлом году, где было представлено решение для зарядки мощностью 200 Вт. Эта зарядка способна полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч за 8 минут.

Возможно ли, что технология Realme будет заряжать еще быстрее, несмотря на использование меньшей мощности? Интрига сохраняется. Ответ появится через неделю.



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