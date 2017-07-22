Уже 24 февраля компания OPPO собирается представить свой первый планшет OPPO Pad. Об этом стало известно из тизера, разосланного в адрес журналистов.
Известно, что новый планшет получит 11-дюймовый ЖК-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. На фронтальной стороне разместится селфи-камера с разрешением 8 Мп. На тыльной стороне появится крупный модуль с 13-мегапиксельной камерой. Он расположится с края, что позволит использовать его, даже когда перед планшетом, установленным вместе с клавиатурой, находится какая-либо преграда.
В основе планшета лежит 7-нм мобильная платформа Snapdragon 870 с одним сверхпроизводительным ядром с тактовой частотой 3,2 ГГц, тремя производительными ядрами с частотой 2,42 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с частотой 1,8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 650. В компании с ней установлены 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1.
Планшет поддерживает стилусом OPPO Pencil, который похоже, становится все более популярным в комплекте мобильных устройств.
Аудиоподдержка представлена в виде четырех динамиков с Dolby Atmos. Коммуникационный пул: Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C
Планшет имеет достаточно мощный аккумулятор емкостью 8360 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Общий вес - 507 г.
OPPO планирует продавать также чехол для клавиатуры, в котором можно хранить OPPO Pencil.