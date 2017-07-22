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Большая утечка о OPPO Pad: раскрыты дизайн и характеристики первого планшета OPPO

22 февраля 2022, 09:05




Уже 24 февраля компания OPPO собирается представить свой первый планшет OPPO Pad. Об этом стало известно из тизера, разосланного в адрес журналистов.

Ожидается выпуск 11-дюймового планшета OPPO Pad


Известно, что новый планшет получит 11-дюймовый ЖК-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. На фронтальной стороне разместится селфи-камера с разрешением 8 Мп. На тыльной стороне появится крупный модуль с 13-мегапиксельной камерой. Он расположится с края, что позволит использовать его, даже когда перед планшетом, установленным вместе с клавиатурой, находится какая-либо преграда.

Ожидается выпуск 11-дюймового планшета OPPO Pad


В основе планшета лежит 7-нм мобильная платформа Snapdragon 870 с одним сверхпроизводительным ядром с тактовой частотой 3,2 ГГц, тремя производительными ядрами с частотой 2,42 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с частотой 1,8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 650. В компании с ней установлены 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1.

Планшет поддерживает стилусом OPPO Pencil, который похоже, становится все более популярным в комплекте мобильных устройств.

Ожидается выпуск 11-дюймового планшета OPPO Pad


Аудиоподдержка представлена в виде четырех динамиков с Dolby Atmos. Коммуникационный пул: Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C

Планшет имеет достаточно мощный аккумулятор емкостью 8360 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Общий вес - 507 г.

OPPO планирует продавать также чехол для клавиатуры, в котором можно хранить OPPO Pencil.

Ожидается выпуск 11-дюймового планшета OPPO Pad




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1. Ноутбук-трансформер Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 оказался этаким универсальным бойцом, легко справляющимся с любыми офисными задачами. Ко всему прочему, гаджет выглядит действительно стильно и работает практически бесшумно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1: универсальный боец".

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