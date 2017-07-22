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AeroCool анонсировала просторный корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для дисков

22 февраля 2022, 10:59




Тайваньская компания Aerocool Advanced Technologies Corp. анонсировала крупный компьютерный корпус AeroCool Cipher формата Mid-Tower. Он предназначен для тех, кто не хочет упаковывать компоненты компьютера в ограниченный объем и готов выбрать крупный, вместительный корпус, позволяющий удобно размещать большой набор комплектующих.

Корпус AeroCool Cipher имеет обычную компоновку с горизонтальным размещением лотков. Но есть и ключевое отличие от традиционной модели.

корпус AeroCool Cipher Mid-Tower


В передней правой части корпуса находится фальш-панель с вентиляционными прорезями. Там размещаются два 120-мм или два 140-мм вентилятора. Можно также смонтировать радиаторы 280 мм или 240 мм. Радиатор помещается в нише за поддоном материнской платы, тогда как связанные с ним вентиляторы находятся с другой стороны. Отвод тепла производится через вентиляционные отверстия, расположенные вдоль правой боковой панели.

корпус AeroCool Cipher Mid-Tower


На левой боковой панели также имеются вентиляционные отверстия, через которые воздух засасывается внутрь.

корпус AeroCool Cipher Mid-Tower


Самое интересное связано с конструкцией, где крепится материнская плата. Здесь с обратной стороны передней панели установлены четыре съемных 3,5-дюймовых лотка для жестких дисков, между которыми оставлен зазор для вентиляции. Эти лотки относятся к закрытому типу, что позволяет использовать их как воздуховод для направления притока воздуха и обдува бокового радиатора. Здесь же можно установить до восьми 3,5-дюймовых жестких дисков, охлаждение которых будет производиться с помощью этой же системы вентиляции. Ненужные лотки можно удалить, освободив тем самым место для более свободной циркуляции воздуха.

В нижнем отсеке есть три дополнительных 3,5-дюймовых отсека. За лотком материнской платы можно установить еще два 2,5-дюймовых диска. Сверху также есть еще две перегородки.

Всего в корпус можно установить 15 дисков. И это не считая твердотельных накопителей M.2 на материнской плате.

Спереди за сетчатым воздухозаборником имеются еще три места крепления для 120-мм вентиляторов. Еще три 120-мм вытяжных вентилятора могут быть установлены сверху и один 120-мм вытяжной вентилятор сзади. Предусмотрено здесь и два вертикальных слота расширения.

Подключение на передней панели довольно стандартное, с разъемами USB 3.x типа A, двумя разъемами USB 2.0 и HDA.

корпус AeroCool Cipher Mid-Tower


Общие габаритные размеры корпуса - 205 x 485 x 485 мм (ШхГхВ). О его стоимости пока ничего неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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