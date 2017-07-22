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Видеокарту Intel Arc A380 протестировали в бенчмарке SiSoftware OpenCL

22 февраля 2022, 19:00




Команда разработчиков SiSoftware опубликовала результаты тестов OpenCL для новой видеокарты Intel Arc A380, полученные в результате испытаний инженерного образца.

Показанный набор результатов трудно отнести к числу полных. По сути, это - набор разрозненных тестов, которые удалось найти в сети исследователям. Поэтому для них не указаны важные сопутствующие характеристики, такие как использованная платформа или загруженные драйверы.

Тем не менее, показанные результаты позволяют получить представление о реальных возможностях новой видеокарты по тестам SiSoftware Sandra.

До настоящего времени в сети публиковалась информация о доступности только инженерных образов видеокарты Arc Alchemist начального уровня - серии A300 (например, A380/A370M), использующих графический процессор DG2-128. Теперь известно, что компания готовит к выпуску также модели среднего и высокого класса. Серии A500 и A700, соответственно, используют графический процессор DG2-512. Благодаря этому, они смогут конкурировать с видеокартами NVIDIA/AMD верхнего среднего уровня.

Исследователи TechPowerUP подготовили сводку характеристик этих видеокарт, опираясь на различные источники:

тесты Intel Arc A380 по бенчмаркам OpenCL

Спецификация видеокарт Intel ARC Alchemist. Источник: TechPowerUP


Согласно полученным данным, видеокарты серии Arc A500 имеют по крайней мере 3072 шейдерных процессоров для операций FP32 и оснащены буферной видеопамятью GDDR6 объемом до 12 Гбайт. По этим характеристикам им можно поставить в соответствие видеокарты NVIDIA RTX 3060 и AMD Radeon RX 6700XT.

Флагманская серия видеокарт A700 будет иметь до 4096 шейдеров и 16 Гбайт видеопамяти.

Сообщается, что для производства видеокарт Intel ARC Alchemist будет применяться техпроцесс TSMC N6.

тесты Intel Arc A380 по бенчмаркам OpenCL

Производительность Intel ARC A380 OpenCL. Источник: Sisoftware


Исходя из анализа SiSoftware, видеокарты A380, относящиеся к младшим моделям, соответствуют по своему уровню производительности видеокартам GeForce GTX 1660 Ti на базе процессоров Turing, GeForce RTX 3050 на архитектуре Ampere или Radeon RX 6500 XT на RDNA 2.

тесты Intel Arc A380 по бенчмаркам OpenCL


Достоинством новой видеокарты Intel ARC Alchemist является ее более низкое энергопотребление.



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