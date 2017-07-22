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Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

22 февраля 2022, 20:45




Компания Panasonic представила гибридную цифровую системную камеру LUMIX GH6 профессионального уровня. С ее помощью можно делать студийные и высокохудожественные фото, а также применять для профессионального видеопродакшена.

Новый флагман обладает высокочувствительным 25,2-мегапиксельным Live MOS-сенсором в системе микро 4/3 (Micro Four Thirds) и мощным процессором Venus Engine, которые способны вести видеосъемку в формате 5,7K 30p с использованием кодека ProRes 4:2:2 без каких-либо ограничений. Аппарат появится в России уже в апреле 2022 года.

Panasonic LUMIX GH6


Сообщается, что камера LUMIX GH6 способна предоставить максимально широкие возможности для съемки видео. Имеются анаморфные (4:3) режимы 5,7К (5728x3024) 4:2:0 10-бит 60p/50p (17: 9) и 5,8К (5760x4320) 30p/25p/24p 4:2:0 10-бит. Они обеспечивают высокое разрешение и скорость передачи данных, позволяют получать высокое качество изображения, добиваться универсальности и выразительности, которые так необходимы для киносъемки, телевидения и других видов видеопроизводства.

Panasonic LUMIX GH6


Камера не имеет ограничений на время записи при съемке 10-битного видео C4K/4K 60p/50p в формате 4:2:2. Она стала первой в линейке LUMIX, которая поддерживает видеокодек Apple ProRes. Благодаря ему можно получать высокое качество изображения при низком сжатии, обеспечивая профессиональный отраслевой стандарт. Это значительно снижает нагрузку на компьютер во время постпродакшна и позволяет выполнять нелинейное редактирование(NLE) без перекодирования.

Благодаря мощному оптическому и аппаратному оснащению, можно записывать видео C4K/4K 120p, вести серийную съемку со скоростью 75 кадр/сек, минимизирует эффект роллинг шаттера.

Panasonic LUMIX GH6


С новой камерой GH6 доступна замедленная запись со звуком и с высоким разрешением. Кроме того, камера предлагает широкий спектр 10-битных режимов записи ALL-Intra для профессионального монтажа, позволяющий снимать видео с разрешением FHD 240p/200p HFR и FHD 240к/с VFR (переменная частота кадров).

Новый флагман идеален для съемки в движении и видеоблогинга. Камера оснащена видоискателем Live View OLED с разрешением 3,68 млн. точек, поворотный экран с широкими углами обзора очень удобен для работы профессиональных видеографов.

Камерой можно управлять даже с компьютера или смартфона через программу LUMIX Tether (для компьютера) или LUMIX Sync (для смартфона). С ее помощью можно изменять настройки камеры, удаленно вести съемку, сохранять полученные изображения.

Panasonic LUMIX GH6


Имеются встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, позволяющие вести прямой стриминг на Youtube и Facebook. Камера оснащена двумя слотами для карт памяти - CFexpress (CFexpress типа B) и карт типа SD, SDHC, SDXC; USB-разъемом, выходом HDMI Type A, а также разъемом для подключения пульта ДУ φ2,5 мм, разъемом для подключения микрофона φ3,5 мм и разъемом для синхронизации.

Корпус камеры LUMIX GH6 является всепогодным. Он защищен от пыли и брызг, имеет функцию подавления шума ветра. Диапазон оптимальных рабочих температур камеры от -10°C до +40°C.

Вес корпуса - 739 г (без объектива). В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (7,2 В, 2200 мА/ч, 16 Вт/ч), имеется подача питания от USB.

Рекомендованная цена в России не сообщается. В США она составляет 2200 долл. (174 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

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