Компания Intel продолжила наращивать свой продуктовый ряд процессоров нового, 12-го поколения. Их запуск состоялся на выставке CES 2022, где Intel показала свои первые модели процессоров серии H для ноутбуков. Новый анонс, состоявшийся 23 февраля, вывел на рынок высокопроизводительные мобильные процессоры 12-го поколения серий U и P. Они предназначены для оснащения ультрапортативных и обычных производительных ноутбуков.
Согласно новой стратегии Intel, она намерена всерьез бороться за первенство со своим главным конкурентом - AMD Ryzen 6000. Эти модели предназначены для оснащения современных ультрапортативных ноутбуков, которые обладают настолько высокой производительностью, что способны одновременно запускать сразу несколько игр. При этом новые модели ноутбуков с новыми процессорами будут потреблять меньше энергии, чем их предшественники.
Новый подход продиктован давлением, которое оказывает на Intel и AMD компания Apple - она готова составить им серьезную конкуренцию с выпуском новых собственных процессоров.
Как и остальная часть линейки 12-го поколения, процессоры Intel серий U и P имеют уже объявленное гибридное строение: высокопроизводительные (P-ядра) и высокоэффективные ядра (E-ядра), размещенные на одном кристалле.
Старший процессор i7-1280P в серии P для высокопроизводительных ультратонких ноутбуков имеет 14 ядер (6 P-ядер и 8 E-ядер) при частоте разгона на P-ядрах 4,8 ГГц. Его базовое энергопотребление составляет 28 Вт, что укладывается в требования выбранного сегмента.
Но самое интересное состоит в том, что новый процессор способен полноценно работать даже при тепловой мощности до 64 Вт (Max Turbo Power). Речь идет не о кратковременном разгоне, а о продолжительной работе, когда не предъявляются ограничения на потребление электроэнергии, т.е. питание осуществляется от внешнего источника.
По данным Intel, применение Core i7-1280P позволяет поднять производительность в многопоточных операциях до 70% по сравнению с прошлогодним процессором i7-1195G7. Более того, как заявляет Intel, этот процессор обеспечивает более высокую производительность на многопоточных операциях, которая выше, чем у Core i9-11980HK - одного из наиболее быстрых процессоров 2021 года. При этом новый процессор Core i7-1280P потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии.
По данным Intel, он обеспечивает 30%-й прирост скорости работы в традиционных прикладных программах - браузер, фоторедактирование, офисные приложения. Это обеспечивается за счет наличия большого количества ядер и потоков. Имеется также эффективная поддержка для технологий Wi-Fi 6E (Gig+) и Thunderbolt 4.
Что касается сравнения с конкурентами, то новый процессор Core i7-1280P превосходит прошлогоднюю модель Ryzen 7 5800U.
Всего в серии P анонсировано шесть моделей - Core i3, Core i5 и Core i7. Младшая модель Core i3-1220P имеет два P-ядра с поддержкой Hyper-Threading и восемь E-ядер. На топовом процессоре Core i7-1280P общее количество P-ядер с Hyper-Threading увеличено до шести, а количество E-ядер - до восьми. OEM-производители ноутбуков смогут подключать до четырех портов Thunderbolt, а также использовать интегрированную поддержку Wi-Fi 6e.
В серии U, предназначенной для оснащения современных ультратонких ноутбуков, доступны два варианта упаковки чипа. Первая с ограничением на тепловую мощность 9 Вт - они предназначены для ультрапортативных устройств. Вторая с ограничением до 15 Вт TDP предназначена для для обычных пользователей.
Для каждой категории в серии U имеется по семь моделей новых моделей процессоров, начиная от Celeron (одно P-ядро, четыре E-ядра, без Hyper-Threading) и заканчивая до Core i7 (два P-ядра, восемь E-ядер, всего 12 потоков).
Как отмечает Intel, ее новые процессоры используют ту же функцию Thread Director, которая появилась на ранее выпущенных процессорах 12-го поколения. Эта функция помогает динамически распределять рабочие нагрузки между P-ядрами и E-ядрами в зависимости от требований к мощности и производительности. Управление интегрировано в Windows 11.
Поддержка функции Thread Director имеется также и для Windows 10, но уровень оптимизации не настолько глубокий для управления гетерогенной архитектурой ядер.
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