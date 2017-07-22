РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel анонсировала серии U и P процессоров Core 12-го поколения для ноутбуков

23 февраля 2022, 23:44




Компания Intel продолжила наращивать свой продуктовый ряд процессоров нового, 12-го поколения. Их запуск состоялся на выставке CES 2022, где Intel показала свои первые модели процессоров серии H для ноутбуков. Новый анонс, состоявшийся 23 февраля, вывел на рынок высокопроизводительные мобильные процессоры 12-го поколения серий U и P. Они предназначены для оснащения ультрапортативных и обычных производительных ноутбуков.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Согласно новой стратегии Intel, она намерена всерьез бороться за первенство со своим главным конкурентом - AMD Ryzen 6000. Эти модели предназначены для оснащения современных ультрапортативных ноутбуков, которые обладают настолько высокой производительностью, что способны одновременно запускать сразу несколько игр. При этом новые модели ноутбуков с новыми процессорами будут потреблять меньше энергии, чем их предшественники.

Новый подход продиктован давлением, которое оказывает на Intel и AMD компания Apple - она готова составить им серьезную конкуренцию с выпуском новых собственных процессоров.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Как и остальная часть линейки 12-го поколения, процессоры Intel серий U и P имеют уже объявленное гибридное строение: высокопроизводительные (P-ядра) и высокоэффективные ядра (E-ядра), размещенные на одном кристалле.

Старший процессор i7-1280P в серии P для высокопроизводительных ультратонких ноутбуков имеет 14 ядер (6 P-ядер и 8 E-ядер) при частоте разгона на P-ядрах 4,8 ГГц. Его базовое энергопотребление составляет 28 Вт, что укладывается в требования выбранного сегмента.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Но самое интересное состоит в том, что новый процессор способен полноценно работать даже при тепловой мощности до 64 Вт (Max Turbo Power). Речь идет не о кратковременном разгоне, а о продолжительной работе, когда не предъявляются ограничения на потребление электроэнергии, т.е. питание осуществляется от внешнего источника.

По данным Intel, применение Core i7-1280P позволяет поднять производительность в многопоточных операциях до 70% по сравнению с прошлогодним процессором i7-1195G7. Более того, как заявляет Intel, этот процессор обеспечивает более высокую производительность на многопоточных операциях, которая выше, чем у Core i9-11980HK - одного из наиболее быстрых процессоров 2021 года. При этом новый процессор Core i7-1280P потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


По данным Intel, он обеспечивает 30%-й прирост скорости работы в традиционных прикладных программах - браузер, фоторедактирование, офисные приложения. Это обеспечивается за счет наличия большого количества ядер и потоков. Имеется также эффективная поддержка для технологий Wi-Fi 6E (Gig+) и Thunderbolt 4.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Что касается сравнения с конкурентами, то новый процессор Core i7-1280P превосходит прошлогоднюю модель Ryzen 7 5800U.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Всего в серии P анонсировано шесть моделей - Core i3, Core i5 и Core i7. Младшая модель Core i3-1220P имеет два P-ядра с поддержкой Hyper-Threading и восемь E-ядер. На топовом процессоре Core i7-1280P общее количество P-ядер с Hyper-Threading увеличено до шести, а количество E-ядер - до восьми. OEM-производители ноутбуков смогут подключать до четырех портов Thunderbolt, а также использовать интегрированную поддержку Wi-Fi 6e.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


В серии U, предназначенной для оснащения современных ультратонких ноутбуков, доступны два варианта упаковки чипа. Первая с ограничением на тепловую мощность 9 Вт - они предназначены для ультрапортативных устройств. Вторая с ограничением до 15 Вт TDP предназначена для для обычных пользователей.

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Для каждой категории в серии U имеется по семь моделей новых моделей процессоров, начиная от Celeron (одно P-ядро, четыре E-ядра, без Hyper-Threading) и заканчивая до Core i7 (два P-ядра, восемь E-ядер, всего 12 потоков).

процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков серии U и P


Как отмечает Intel, ее новые процессоры используют ту же функцию Thread Director, которая появилась на ранее выпущенных процессорах 12-го поколения. Эта функция помогает динамически распределять рабочие нагрузки между P-ядрами и E-ядрами в зависимости от требований к мощности и производительности. Управление интегрировано в Windows 11.

Поддержка функции Thread Director имеется также и для Windows 10, но уровень оптимизации не настолько глубокий для управления гетерогенной архитектурой ядер.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel показала инженерный образец процессора Raptor Lake 13 поколения
  • Серверный процессор Intel Xeon Sapphire Rapids: инженерный образец, тесты AIDA64 и Cinebench R15
  • Intel создала фонд для развития экосистемы разработок новых технологий производства микросхем
  • Площадь монолитного кристалла NVIDIA Hopper (GH100) составит около 1000 кв.мм
  • Анонс чипсета MediaTek Kompanio 1380 для сверхлегких премиальных Chromebook и планшетов

    • предыдущая новость
    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене
    Обзор смартфона vivo V23 5G Лучший SSD Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 февраля, 2022

    Intel анонсировала серии U и P процессоров Core 12-го поколения для ноутбуков

    22 февраля, 2022

    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

    Видеокарту Intel Arc A380 протестировали в бенчмарке SiSoftware OpenCL

    AeroCool анонсировала просторный корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для дисков

    Большая утечка о OPPO Pad: раскрыты дизайн и характеристики первого планшета OPPO

    21 февраля, 2022

    Realme обещает показать на MWC 2022 «самую быструю зарядку в мире»

    Анонс смартфона Vivo V23e 5G: недорогой король селфи

    Cooler Master выпустил корпус HAF 700 EVO флагманского уровня

    Встроенная графика AMD Ryzen 6000 оказалась производительнее дискретных видеокарт NVIDIA

    19 февраля, 2022

    Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года

    18 февраля, 2022

    Intel показала инженерный образец процессора Raptor Lake 13-го поколения

    Microsoft выпустит утилиту для калибровки HDR-мониторов в Windows

    Рендеры смартфона Motorola Frontier показали установку премиальной 194 Мп камеры

    17 февраля, 2022

    Анонс OnePlus Nord CE 2 5G: недорогой смартфон с AMOLED и чипсетом Dimensity 900

    Анонс игровых смартфонов nubia Red Magic 7 и 7 Pro со сверхмощной системой охлаждения

    Продажи Metro Exodus превысили 6 млн копий по всему миру

    Анонс Redmi K50G: ультимативный флагман с топовым железом и доступной ценой

    16 февраля, 2022

    В России объявлен старт продаж смартфонов realme 9 Pro 5G и 9 Pro+ 5G

    Анонс TCL TAB MAX: недорогой планшет с впечатляющей начинкой

    Карл Пей пообещал выпустить Ничто на базе Android

    ССЫЛКИ