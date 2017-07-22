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Анонс смартфонов серии iQOO 9: мощные, недорогие и

24 февраля 2022, 12:05




Компания iQOO выпустила новую серию смартфонов iQOO 9. В линейку вошли три модели: iQOO 9 SE, iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Анонс состоялся в Индии, что отражает начало глобальных продаж этой линейки смартфонов. Ранее эти смартфоны были анонсированы для продаж в Китае.

смартфоны серии iQOO 9


iQOO 9 SE

Младший в линейке смартфон iQOO 9 SE имеет 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон равно 20:9. Цветовая гамма характеризуется 105% охватом по стандарту NTSC. Яркость составляет до 1300 нит.

Смартфон построен 5-нм чипсет Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Все это дополняется 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

смартфоны серии iQOO 9


С задней стороны установлена 48-мегапиксельная основная камера с датчиком IMX598, диафрагмой f/1,79 и оптической стабилизацией изображения. Кроме нее есть 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и построена на базе сенсора Sony IMX471. Ее диафрагма - f/2.0.

Коммуникационная поддержка представлена в следующей конфигурации: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС, USB Type-C.

Батарея емкостью 4500 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 66 Вт.

смартфоны серии iQOO 9


iQOO 9 Pro

Старшая модель iQOO 9 Pro имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO 2.0 со скругленными краями, разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и динамической частотой обновления 1-120 Гц. Соотношение сторон равно 20:9. Цветовая гамма соответствует DCI-P3. Яркость достигает 1500 нит. Имеется встроенный в дисплей 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Аппаратной платформой служит новый 4-нм чипсет Snapdragon 888 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения. Характеристики памяти не отличаются от младшей модели. Имеется многослойная трехмерная система рассеивания тепла площадью 3926 мм².

смартфоны серии iQOO 9


С задней стороны установлена 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Samsung GN5 1/1,57″ и стабилизацией на подвесе. Его диафрагма равна f/1,75, есть светодиодная вспышка. Кроме этого, предусмотрены 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе датчика Samsung GN5 с углом обзора 150° и диафрагмой f/2,27. Третий объектив - 16-мегапиксельная портретная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм, апертурой f/2,23 и OIS, обеспечивающая 2,5-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.45.

Батарея емкостью 4700 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт и 10-Вт обратную беспроводную зарядку.

смартфоны серии iQOO 9


iQOO 9

iQOO 9 имеет 6,56-дюймовый экран с разрешением FHD+ (2376х1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен процессором Snapdragon 888+ и двухэлементной батареей емкостью 4350 мАч со сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

смартфоны серии iQOO 9


Цены на новые модели:

  • iQOO 9 SE

    • 8 + 128 Гбайт - около 34 000 руб.
    • 12 + 256 Гбайт - около 38 000 руб.

  • iQOO 9

    • 8 + 128 Гбайт - около 43 000 руб.
    • 12 + 256 Гбайт - около 47 000 руб.

  • iQOO 9 Pro

    • 8 + 256 Гбайт - около 65 000 руб.
    • 12 + 256 Гбайт - около 70 000 руб.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

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