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Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15 поколения утекла в сеть

24 февраля 2022, 17:59




В сеть просочилась дорожная карта Intel, благодаря которой удалось раскрыть интересную информацию о планах по выпуску будущих процессоров компании. Изучая документ, можно сделать вывод, что Intel работает над созданием энергоэффективных процессоров, которые смогут на равных конкурировать с новыми платформами Apple M1 на базе ARM.

Судя по всему, появившиеся в сети материалы относятся к внутренним документам подразделения Intel, занимающегося разработкой процессоров Intel 15-го поколения. Эти процессоры будут носить кодовое название «Arrow Lake».

Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15 поколения


Изучение дорожной карты указывает на то, что Intel планирует обратить самое пристальное внимание на развитие мобильных процессоров. Intel планирует составить достойную конкуренцию Apple.

При разработке мобильных процессоров Intel будет уделять основное внимание энергоэффективности, но без ущерба их производительности.

Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15 поколения


Intel планирует тесно сотрудничать с крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем TSMC. Компания интересуется развитием передовой технологии узлов последнего поколения на базе 3-нм техпроцесса.

Ожидается, что новые процессоры Arrow Lake получат несколько ядер с повышенной производительностью и эффективностью.



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