Издание DigiTimes поделилось сообщением, что Apple начала переговоры с двумя ключевыми производителями микросхем - компаниями Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL). Переговоры связаны с организацией производства компонентов для упаковки первых модемных микросхем 5G, спроектированных самой Apple.
До сих пор в iPhone использовались 5G-модемы Qualcomm и Intel. В частности, ими оснащались смартфоны серии iPhone 13.
Ранее сообщалось, что смартфоны серии iPhone 15 будут отличаться от предшественников наличием модемного чипа 5G, спроектированного самой Apple. Эти смартфоны должны появиться в следующем году.
Преимуществом новых модемных чипов называют более высокую интеграцию и встроенные функции контроля над работой модема, Еще одним преимуществом отказа Apple от микросхем Qualcomm и Intel в пользу собственных модемных чипов 5G станет то, что компании не придется платить лицензионные отчисления при использовании собственных чипов.
Единственный вопрос, который остается открытым - насколько полной будет поддержка сетей 5G в новой модемной микросхеме Apple.