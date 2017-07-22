РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15

24 февраля 2022, 20:20




Издание DigiTimes поделилось сообщением, что Apple начала переговоры с двумя ключевыми производителями микросхем - компаниями Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL). Переговоры связаны с организацией производства компонентов для упаковки первых модемных микросхем 5G, спроектированных самой Apple.

До сих пор в iPhone использовались 5G-модемы Qualcomm и Intel. В частности, ими оснащались смартфоны серии iPhone 13.

микросхемы 5G для iPhone 15


Ранее сообщалось, что смартфоны серии iPhone 15 будут отличаться от предшественников наличием модемного чипа 5G, спроектированного самой Apple. Эти смартфоны должны появиться в следующем году.

Преимуществом новых модемных чипов называют более высокую интеграцию и встроенные функции контроля над работой модема, Еще одним преимуществом отказа Apple от микросхем Qualcomm и Intel в пользу собственных модемных чипов 5G станет то, что компании не придется платить лицензионные отчисления при использовании собственных чипов.

микросхемы 5G для iPhone 15


Единственный вопрос, который остается открытым - насколько полной будет поддержка сетей 5G в новой модемной микросхеме Apple.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula. Zyxel NWA50AX - это компактная точка доступа с простым и удобным администрированием через Zyxel Nebula, отлично реализующая весь потенциал Wi-Fi 6. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula".

Читайте также:

  • D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С
  • Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов
  • Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения
  • Qualcomm разработала чипсет для смартфона с интегрированной картой iSIM
  • Android 12 помогает закрыть старую проблему с безопасностью в сетях 2G

    • следующая новость
    Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений

    предыдущая новость
    Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15 поколения утекла в сеть

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене
    Обзор смартфона vivo V23 5G Лучший SSD Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 февраля, 2022

    Intel выпустила 4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids

    Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений

    Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15

    Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15 поколения утекла в сеть

    Анонс смартфонов серии iQOO 9: мощные, недорогие и

    23 февраля, 2022

    Intel анонсировала процессоры Core U и P-серий 12-го поколения для ноутбуков

    22 февраля, 2022

    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

    Видеокарту Intel Arc A380 протестировали в бенчмарке SiSoftware OpenCL

    AeroCool анонсировала просторный корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для дисков

    Большая утечка о OPPO Pad: раскрыты дизайн и характеристики первого планшета OPPO

    21 февраля, 2022

    Realme обещает показать на MWC 2022 «самую быструю зарядку в мире»

    Анонс смартфона Vivo V23e 5G: недорогой король селфи

    Cooler Master выпустил корпус HAF 700 EVO флагманского уровня

    Встроенная графика AMD Ryzen 6000 оказалась производительнее дискретных видеокарт NVIDIA

    19 февраля, 2022

    Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года

    18 февраля, 2022

    Intel показала инженерный образец процессора Raptor Lake 13-го поколения

    Microsoft выпустит утилиту для калибровки HDR-мониторов в Windows

    Рендеры смартфона Motorola Frontier показали установку премиальной 194 Мп камеры

    17 февраля, 2022

    Анонс OnePlus Nord CE 2 5G: недорогой смартфон с AMOLED и чипсетом Dimensity 900

    Анонс игровых смартфонов nubia Red Magic 7 и 7 Pro со сверхмощной системой охлаждения

    ССЫЛКИ