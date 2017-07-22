Компания Intel анонсировала выпуск двух новых процессоров Intel Xeon D: D-2700 и D-1700. Новые чипсеты («системы на кристалле», SoC) созданы для работы в программно-определяемых сетях и для поддержки периферийных вычислений. Они имеют интегрированную поддержку искусственного интеллекта и осуществляют ускорение для криптографических операций.
Новые чипы Intel Xeon D построены на платформе нового поколения под кодовым названием Sapphire Rapids. Они имеют встроенную поддержку Ethernet, Intel Time Coordinated Computing (Intel TCC) и Time Sensitive Networking (TSN). Новые процессоры отвечают требованиям по надежности промышленного класса.
Процессоры D-1700 могут оснащаться разным количеством ядер - от четырех до десяти, процессоры D-2700 - от четырех до двадцати ядер. Это позволяет пользователям иметь широкий выбор нужной поддержки производительности. Новые чипы также имеют до 64 линий PCIe 4.0 и пропускную способность Ethernet до 100GbE.
Что касается производительности, то по данным Intel, процессоры серии Xeon D обеспечивают рост производительности в 2,4 раза при выполнении задач визуальной обработки (одна из самых популярных рабочих нагрузок в пограничный вычислениях); на сложных сетевых нагрузок, таких как поддержка передачи данных в сетях 5G, рост производительности составляет до 1,7 раз.
Intel также объявила об архитектурных улучшениях для ядра Sapphire Rapids, которые позволяют осуществлять поддержку в виртуализованных сетях vRAN.
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