РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений

24 февраля 2022, 23:15




Компания Intel анонсировала выпуск двух новых процессоров Intel Xeon D: D-2700 и D-1700. Новые чипсеты («системы на кристалле», SoC) созданы для работы в программно-определяемых сетях и для поддержки периферийных вычислений. Они имеют интегрированную поддержку искусственного интеллекта и осуществляют ускорение для криптографических операций.

Новые чипы Intel Xeon D построены на платформе нового поколения под кодовым названием Sapphire Rapids. Они имеют встроенную поддержку Ethernet, Intel Time Coordinated Computing (Intel TCC) и Time Sensitive Networking (TSN). Новые процессоры отвечают требованиям по надежности промышленного класса.

Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений


Процессоры D-1700 могут оснащаться разным количеством ядер - от четырех до десяти, процессоры D-2700 - от четырех до двадцати ядер. Это позволяет пользователям иметь широкий выбор нужной поддержки производительности. Новые чипы также имеют до 64 линий PCIe 4.0 и пропускную способность Ethernet до 100GbE.

Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений


Что касается производительности, то по данным Intel, процессоры серии Xeon D обеспечивают рост производительности в 2,4 раза при выполнении задач визуальной обработки (одна из самых популярных рабочих нагрузок в пограничный вычислениях); на сложных сетевых нагрузок, таких как поддержка передачи данных в сетях 5G, рост производительности составляет до 1,7 раз.

Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений


Intel также объявила об архитектурных улучшениях для ядра Sapphire Rapids, которые позволяют осуществлять поддержку в виртуализованных сетях vRAN.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel анонсировала серии U и P процессоров Core 12-го поколения для ноутбуков
  • Intel показала инженерный образец процессора Raptor Lake 13 поколения
  • Серверный процессор Intel Xeon Sapphire Rapids: инженерный образец, тесты AIDA64 и Cinebench R15
  • Intel создала фонд для развития экосистемы разработок новых технологий производства микросхем
  • Площадь монолитного кристалла NVIDIA Hopper (GH100) составит около 1000 кв.мм

    • следующая новость
    Intel выпустила 4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids

    предыдущая новость
    Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене
    Обзор смартфона vivo V23 5G Лучший SSD Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Redmi Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro уже в России по очень вкусной цене
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 февраля, 2022

    Intel выпустила 4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids

    Intel выпустила процессоры Xeon Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений

    Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15

    Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15 поколения утекла в сеть

    Анонс смартфонов серии iQOO 9: мощные, недорогие и

    23 февраля, 2022

    Intel анонсировала процессоры Core U и P-серий 12-го поколения для ноутбуков

    22 февраля, 2022

    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

    Видеокарту Intel Arc A380 протестировали в бенчмарке SiSoftware OpenCL

    AeroCool анонсировала просторный корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для дисков

    Большая утечка о OPPO Pad: раскрыты дизайн и характеристики первого планшета OPPO

    21 февраля, 2022

    Realme обещает показать на MWC 2022 «самую быструю зарядку в мире»

    Анонс смартфона Vivo V23e 5G: недорогой король селфи

    Cooler Master выпустил корпус HAF 700 EVO флагманского уровня

    Встроенная графика AMD Ryzen 6000 оказалась производительнее дискретных видеокарт NVIDIA

    19 февраля, 2022

    Investor Meeting 2022: Intel рассказала о планах развития до 2025 года

    18 февраля, 2022

    Intel показала инженерный образец процессора Raptor Lake 13-го поколения

    Microsoft выпустит утилиту для калибровки HDR-мониторов в Windows

    Рендеры смартфона Motorola Frontier показали установку премиальной 194 Мп камеры

    17 февраля, 2022

    Анонс OnePlus Nord CE 2 5G: недорогой смартфон с AMOLED и чипсетом Dimensity 900

    Анонс игровых смартфонов nubia Red Magic 7 и 7 Pro со сверхмощной системой охлаждения

    ССЫЛКИ