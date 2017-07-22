Компания Intel анонсировала выпуск мощного 4-кристального гетерогенного процессора Xeon Scalable корпоративного уровня семейства Sapphire Rapids с числом ядер до 60. Такое огромное количество ядер достигается за счет установки в конструкции процессора четырех кристаллов, соединенных между собой с помощью моста EMIB.
Каждый из четырех кристаллов гетерогенного процессора Sapphire Rapids представляет собой полноценный многоядерный процессор. Помимо набора ядер, в нем имеется интегрированный северный мост, набор памяти и интерфейс PCIe, а также каналы ввода-вывода. Общим среди всех кристаллов является наличие пяти мостов EMIB, через которые ядра получают прямой доступ к операциям ввода-вывода и общей памяти, контролируемой всеми установленными кристаллами.
Если рассматривать новые процессоры с точки зрения их логической блок-схемы, то процессоры Sapphire Rapids практически повторяют то, как сделано на процессорах AMD Naples. Там используется шина IFOP (Infinity Fabric over package), помогающая объединить в единый комплекс работу всех четырех 8-ядерных кристаллов Zeppelin. При разработке много внимания было уделено минимизации задержки, возникающей на этапе передачи данных между блоками в пределах корпуса.
Внутри каждого кристалла используется та же схема комплектации, которая встречается в процессорах Intel корпоративного уровня предыдущих поколений. Для передачи данных используется сетевая топология внутренних соединений Intel Mesh с размещением различных процессорных блоков в одной сети. Mesh представляет собой нечто среднее между кольцевой шиной и взаимосвязью «точка-точка». Каждый отдельный компонент в сетке называется tile («плитка»).
Каждый кристалл содержит по 15 ядер Golden Cove. Для каждого из них доступны 2 Мбайта выделенного кэша L2 и 1,875 Мбайтная часть общего кэша последнего уровня. В результате, размер кэша L3 составляет 28 800 Кбайт (28,125 Мбайт). Общий кэш используется совместно всеми 60 ядрами процессора. Общий размер кэша L3 для всего пакета ядер составляет 112,5 Мбайт.
Каждый кристалл также имеет отдельный контроллер памяти со 128-битной (160-битной, включая ECC) PHY шиной для доступа к памяти DDR5. Этот интерфейс управляет двумя каналами доступа к памяти DDR5, что формирует в общей сложности четыре 40-битных подканала. Всего весь пакет поддерживает восемь каналов доступа к памяти DDR5 (16 подканалов).
Возможности интерфейса PCIe/CXL для Sapphire Rapids огромны. Каждая матрица оснащена корневым комплексом PCI-Express Gen 5 + CXL 1.1 с 32 каналами для передачи данных. В общей сложности насчитывается 128 каналов PCI-Express Gen 5 или CXL 1.1.
На отдельном кристалле Accelerator установлен ускоритель Intel Data-Streaming Accelerator (DSA), поддерживающий технологию QuickAssist (QAT). Здесь же установлен аппаратный компонент DLBoost 2.0, который позволяет ускорить построение и обучение нейронной сети с глубоким обучением.
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