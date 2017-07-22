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Intel выпустила 4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids

24 февраля 2022, 23:47




Компания Intel анонсировала выпуск мощного 4-кристального гетерогенного процессора Xeon Scalable корпоративного уровня семейства Sapphire Rapids с числом ядер до 60. Такое огромное количество ядер достигается за счет установки в конструкции процессора четырех кристаллов, соединенных между собой с помощью моста EMIB.

Каждый из четырех кристаллов гетерогенного процессора Sapphire Rapids представляет собой полноценный многоядерный процессор. Помимо набора ядер, в нем имеется интегрированный северный мост, набор памяти и интерфейс PCIe, а также каналы ввода-вывода. Общим среди всех кристаллов является наличие пяти мостов EMIB, через которые ядра получают прямой доступ к операциям ввода-вывода и общей памяти, контролируемой всеми установленными кристаллами.

4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids


Если рассматривать новые процессоры с точки зрения их логической блок-схемы, то процессоры Sapphire Rapids практически повторяют то, как сделано на процессорах AMD Naples. Там используется шина IFOP (Infinity Fabric over package), помогающая объединить в единый комплекс работу всех четырех 8-ядерных кристаллов Zeppelin. При разработке много внимания было уделено минимизации задержки, возникающей на этапе передачи данных между блоками в пределах корпуса.

4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids


Внутри каждого кристалла используется та же схема комплектации, которая встречается в процессорах Intel корпоративного уровня предыдущих поколений. Для передачи данных используется сетевая топология внутренних соединений Intel Mesh с размещением различных процессорных блоков в одной сети. Mesh представляет собой нечто среднее между кольцевой шиной и взаимосвязью «точка-точка». Каждый отдельный компонент в сетке называется tile («плитка»).

Каждый кристалл содержит по 15 ядер Golden Cove. Для каждого из них доступны 2 Мбайта выделенного кэша L2 и 1,875 Мбайтная часть общего кэша последнего уровня. В результате, размер кэша L3 составляет 28 800 Кбайт (28,125 Мбайт). Общий кэш используется совместно всеми 60 ядрами процессора. Общий размер кэша L3 для всего пакета ядер составляет 112,5 Мбайт.

4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids


Каждый кристалл также имеет отдельный контроллер памяти со 128-битной (160-битной, включая ECC) PHY шиной для доступа к памяти DDR5. Этот интерфейс управляет двумя каналами доступа к памяти DDR5, что формирует в общей сложности четыре 40-битных подканала. Всего весь пакет поддерживает восемь каналов доступа к памяти DDR5 (16 подканалов).

Возможности интерфейса PCIe/CXL для Sapphire Rapids огромны. Каждая матрица оснащена корневым комплексом PCI-Express Gen 5 + CXL 1.1 с 32 каналами для передачи данных. В общей сложности насчитывается 128 каналов PCI-Express Gen 5 или CXL 1.1.

4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids


На отдельном кристалле Accelerator установлен ускоритель Intel Data-Streaming Accelerator (DSA), поддерживающий технологию QuickAssist (QAT). Здесь же установлен аппаратный компонент DLBoost 2.0, который позволяет ускорить построение и обучение нейронной сети с глубоким обучением.



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