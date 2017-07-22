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Анонс планшета OPPO Pad: первый планшет компании с 11-дюймовым дисплеем 2,5K

25 февраля 2022, 11:44




Компания OPPO представила свой первый планшет OPPO Pad.

Планшет имеет 11-дюймовый экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) с пропорцией 16:10. Частота обновления составляет 120 Гц. Яркость может достигать 480 нит, интеллектуальная подсветка допускает 2048 уровней установки. Дисплей планшета уже прошел сертификацию по требованиям TÜV Rheinland на безопасность от вредного излучения синего света.

Анонс планшета OPPO Pad: первый планшет компании с 11-дюймовым дисплеем 2,5K


На фронтальной стороне размещена селфи-камера с разрешением 8 Мп с апертурой f/2.0. На тыльной стороне располагается крупный модуль с 13-мегапиксельной камерой и апертурой f/2.2. Модуль расположен в углу, что позволит пользоваться камерой, даже когда перед планшетом находится преграда и он используется вместе с клавиатурой.

Аппаратная начинка планшета выстроена на 7-нм мобильной платформе Snapdragon 870, представленной в конфигурации (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa). В составе чипсета имеется графический процессор Adreno 650. На пару с этим оснащением установлены 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1.

Анонс планшета OPPO Pad: первый планшет компании с 11-дюймовым дисплеем 2,5K


За работу планшета отвечает аккумулятор емкостью 8360 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Коммуникационный блок представлен в следующей конфигурации: Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, USB Type-C.

Компания также представила умную клавиатуру, которая может быть прикреплена на магнитах, и стилус OPPO Pencil. Стилус поддерживает давление на уровне до 5g и может использоваться с углом наклона 0-60°. Это - первый в мире коммерческий стилус, использующий протокол USI.

Для программирования стилуса доступен собственный SDK, который позволяет управлять 4096 уровнями чувствительности к давлению, и может быстро заряжаться беспроводным путем через магнитную зарядку. Его заряда хватает на 11 часов автономном работы при полной зарядке. Зарядка в течение 1 минуты обеспечивает 20 минут использования.

Интеллектуальная магнитная клавиатура поддерживает соединение Bluetooth и может работать в течение 30 дней при ежедневном использовании 4 часа в день.

Анонс планшета OPPO Pad: первый планшет компании с 11-дюймовым дисплеем 2,5K


Компания также представила лимитированную серию планшетов James Jean х OPPO Pad.

Анонс планшета OPPO Pad: первый планшет компании с 11-дюймовым дисплеем 2,5K


Цены на планшет OPPO Pad.

  • 6 + 128 Гбайт - 363 доллара (30 400 руб.)
  • 6 + 256 Гбайт - 426 долларов (35 700 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 473 доллара (39 600 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - James Jean Artist Limited Edition со специальным стилусом и чехлом из тонкой кожи - 552 доллара (46 200 руб.)
  • Стилус OPPO Pencil - 79 долларов (6600 руб.)
  • Магнитная клавиатура OPPO Smart - 63 доллара (5300 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1. Ноутбук-трансформер Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 оказался этаким универсальным бойцом, легко справляющимся с любыми офисными задачами. Ко всему прочему, гаджет выглядит действительно стильно и работает практически бесшумно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1: универсальный боец".

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