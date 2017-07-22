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Анонс смартфона OPPO Find X5 Lite: Dimensity 900 больше чем за 500 долларов

25 февраля 2022, 15:49




Компания представила смартфон Find X5 Lite. По своей начинке и внутреннему оснащению он похож на модель Reno7. Это позволяет высказать предположение, что фактически эта модель уже была представлена месяцем раньше, а теперь она показана «под другим именем».

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 90 Гц. Поддерживается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость доходит до 800 нит. Поверхность экрана защищена покрытием Corning Gorilla Glass 5.

Анонс OPPO Find X5 Lite: 6,43-дюймовый AMOLED-экран, Dimensity 900, селфи-камера 32 Мп


В основе смартфона лежит 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 900, содержащий два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Есть также графический процессор Mali-G68 MC4. В компании с чипсетом работают 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт основной памяти (UFS 3.1). Программной оболочкой выступает Android 11 под управлением ColorOS 12.

Обращает на себя внимание селфи-камера, имеющая разрешение 32 Мп на базе сенсора Sony IMX615 и диафрагмой f/2.4. Задняя основная камера имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,7, есть светодиодная вспышка. Помимо нее, установлены сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2,25, а также макрокамера на 2 Мп с диафрагмой f/2,4.

Защита от воды и пыли соответствует требованиям IP54.

Анонс OPPO Find X5 Lite: 6,43-дюймовый AMOLED-экран, Dimensity 900, селфи-камера 32 Мп


Коммуникационная поддержка представлена в следующем виде: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, USB Type-C.

Смартфон работает от батареи емкостью 4500 мАч, поддерживающей быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт.

Смартфон OPPO Find X5 стоит 538 долларов (45 100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

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