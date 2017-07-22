Компания представила смартфон Find X5 Lite. По своей начинке и внутреннему оснащению он похож на модель Reno7. Это позволяет высказать предположение, что фактически эта модель уже была представлена месяцем раньше, а теперь она показана «под другим именем».
Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 90 Гц. Поддерживается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость доходит до 800 нит. Поверхность экрана защищена покрытием Corning Gorilla Glass 5.
В основе смартфона лежит 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 900, содержащий два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Есть также графический процессор Mali-G68 MC4. В компании с чипсетом работают 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт основной памяти (UFS 3.1). Программной оболочкой выступает Android 11 под управлением ColorOS 12.
Обращает на себя внимание селфи-камера, имеющая разрешение 32 Мп на базе сенсора Sony IMX615 и диафрагмой f/2.4. Задняя основная камера имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,7, есть светодиодная вспышка. Помимо нее, установлены сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2,25, а также макрокамера на 2 Мп с диафрагмой f/2,4.
Защита от воды и пыли соответствует требованиям IP54.
Коммуникационная поддержка представлена в следующем виде: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, USB Type-C.
Смартфон работает от батареи емкостью 4500 мАч, поддерживающей быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт.
Смартфон OPPO Find X5 стоит 538 долларов (45 100 руб.).
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