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Конфликт России и Украины может привести к росту цен на процессоры

25 февраля 2022, 21:45




На фоне усиливающегося конфликта между Россией и Украиной производители чипов обратили внимание, что эти страны выступают главными поставщиками в мире для инертного газа неон. Этот гад широко используется при производстве полупроводников.

В частности, Украина поставляет на мировой рынок 90% неона, используемого в производстве чипов. Сообщается, что в случае сбоев в поставках могут возникнуть проблемы в логистике, которая и так уже испытывает значительные трудности из-за пандемии.

Конфликт России и Украины


Эксперты обращают внимание, что хотя в краткосрочной перспективе серьезные проблемы не просматриваются, на более длительной перспективе эффект от вторжения России в Украину может оказаться существенным.

Как сообщает издание Trendforce, помимо неона, Украина поставляет на мировой рынок в большом объеме и другие инертные благородные газы, такие как аргон, криптон и ксенон. Эти материалы широко используются при производстве полупроводников.

Конфликт России и Украины


Говоря отдельно о поставках неона, сырье производится в России как побочный продукт при производстве стали. Затем сырье попадает в Украину, где проходит стадию очистки. Согласно оценкам, на Украину приходится от 70 до 90% мировых поставок неона, используемого при производстве полупроводников.

В то же время при производстве полупроводников непосредственно не требуется большого количества неона. Многие фабрики имеют достаточные запасы газа, поэтому прямой риск от прекращения его поставок не так велик. Однако в долгосрочной перспективе последствия могут оказаться более серьезными.

Россия является также источником поставок палладия - еще одного материала, используемого в производстве чипов. По данным издания, после начала военных действий цена палладия выросла за сутки на 7%. На Россию приходится около трети мирового спроса на палладий.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters, производители полупроводников пока допускают, что могут возникнуть только «ограниченные» сбои в логистике. Благодаря накоплениям сырья и диверсификации закупок, вероятно, в перспективе можно будет найти и другой выход. Но это неминуемо приведет к росту цен.

Согласно оценкам, «критический» срок оценивается как полгода - год. В то же время издание напоминает, что когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, то цены на неон выросли на 600%.



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