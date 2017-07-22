Samsung Electronics объявила о выпуске флагманской линейки ноутбуков Galaxy Book2 Pro и Galaxy Book2 Pro 360 с электронным пером S Pen. Тем самым, компания стала одной из первых, кто сделал анонс на открывшемся сегодня Mobile World Congress (MWC) 2022.
Ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro имеет 13,3-дюймовый AMOLED-дисплей. Galaxy Book2 Pro 360 отличается более крупными размерами, диагональ ее экрана составляет 15,6 дюйма. Дисплей у обеих моделей имеет соотношение сторон 16:9.
Оба устройства оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD и яркостью 400 нит при обычном просмотре и до 500 нит в режиме HDR.
Samsung Galaxy Book2 Pro и Book2 Pro 360 оснащены процессорами Intel Core Core i7 и Core i5 12-го поколения. Samsung отмечает, что в процессе разработки компания работала напрямую с Intel, что позволило максимально оптимизировать серию Galaxy Book2 Pro на аппаратном и программном уровнях. Имеется до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 1 Тбайта хранилища NVMe SSD.
Оба ноутбука используют два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Доступны также подключения по каналам Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 и 5G (только в версии Pro). Что касается портов, эти устройства предлагают Thunderbolt 4, порт USB-C (два у Book2 Pro 360), пару портов USB 3.2 Type-A, порт HDMI, слот для карты microSD и аудиоразъем 3,5 мм.
Двунаправленное интеллектуальное шумоподавление блокирует отвлекающие звуки. Усилитель Smart Amp, имеющий максимальную выходную мощность 5 Вт, обеспечивает сбалансированный звук даже при высокой громкости. Новинки поддерживают технологии AKG и Dolby Atmos.
Обе модели работают под управлением Windows 11 и поддерживают S Pen. Стилус отличается пониженной задержкой, что позволяет удобно использовать его для рисования и письма. Для распознавания рукописного ввода и поддержки гиперссылок можно использовать приложение Samsung Notes.
Samsung Galaxy Book2 Pro оснащен батареей емкостью 63 Вт*ч, Book2 Pro 360 - 68 Вт*ч. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт через USB-C.
Ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro появятся в России в графитовом и серебристом цветах. Модель Galaxy Book2 Pro 360 - в цветах бургунди, графитовом и серебристом. Вес младшей, 13,3-дюймовой модели составляет 1,04 кг, 15,6-дюймовая модель весит 1,41 кг.
На мировом рынке Galaxy Book2 Pro стоит 1049 долларов (104 900 руб.), а Galaxy Book2 Pro 360 стоит 1249 долларов (124 900 руб.). Стоимость ноутбуков в России пока не сообщается.