Компания Lenovo представила на открывшейся выставке Mobile World Congress (MWC) 2022 ряд новых устройств: ноутбуки ThinkPad и ThinkBook, портативный монитор ThinkVision, планшет IdeaPad и другие.
Самой яркой новинкой можно назвать Lenovo ThinkPad X13s - первый в мире ноутбук на базе платформы Snapdragon 8cx Gen 3 с операционной системой Windows 11 Pro.
Новое устройство оснащено безвентиляторной системой охлаждения, отличается ультратонким и ультралегким корпусом. Время автономной работы составляет до 28 часов. В составе продукта представлены инструменты управления на базе ИИ. Ноутбук поддерживает стандарт 5G (включая диапазон mmWare). В списке поддержки также установленные приложения Microsoft App Assure.
Следующая новинка - ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 5 на базе процессора Intel Core i9 H vPro 12-го поколения. На борту этой модели последняя версия дискретной графики NVIDIA GeForce RTX, оперативная память DDR5 объемом до 64 Гбайт, SSD-накопитель до 8 Тбайт и ОС Windows 11 Pro.
По оценкам экспертов, устройство отличается высокой производительностью, оснащено аудиосистемой Dolby Voice с функцией шумоподавления на базе ИИ, может нести WQXGA-дисплей с частотой обновления до 165 Гц и фильтром вредного синего излучения.
Появились также несколько новинок серии Lenovo ThinkPad T. Она пополнилась новыми моделями с дисплеем 16:10 и функцией, уменьшающей воздействие синего излучения, камерой FHD, системой динамиков Dolby Audio и усовершенствованной технологией Dolby Voice. Среди доступных конфигураций - модели с поддержкой Wi-Fi 6E и улучшенной WWAN.
Новый портативный монитор Lenovo ThinkVision M14d - это вклад Lenovo в новую реальность гибридного стиля работы. Он позволяет гибко организовать мобильное рабочее место. Монитор подключается к ноутбуку по интерфейсу USB-C, имеет узкую рамку вокруг 14-дюймового экрана с соотношением сторон 16:10. Его разрешение составляет 2240x1400 пикселей и позволяет полноценно отображать на экране всю цветовую гамму спектра sRGB. При весе всего 600 граммов это решение выглядит более чем интересным.
Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 и ThinkPad P16s Gen 1 выделяются своей производительностью. Они оснащены процессорами Intel Core последнего поколения и профессиональными видеокартами NVIDIA T550. Оба устройства пригодны для работы с требовательными приложениями, такими как AutoCAD, Revit, SolidWorks и т.п.
Еще два новых устройства: универсальный ноутбук ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и самый тонкий ThinkBook - ThinkBook 13s Gen 4 i с толщиной всего 14,9 мм. Они предоставляют функциональность портативного компьютера, планшета и демонстрационного дисплея. Вторая модель весит всего 1,25 кг и отличается уменьшенной рамкой вокруг 13,3-дюймового сенсорного дисплея с соотношением площади экрана к панели в 91%. Этот ноутбук имеет 2,5K матрицу с поддержкой Dolby Vision и яркостью 400 нит. Ноутбук верифицирован Intel Evo и имеет двухканальную LPDDR5 память.
В новой линейке представлены также ноутбуки IdeaPad Gaming 3i и IdeaPad Gaming 3 с экраном размером 15 и 16 дюймов, улучшенными компонентами теплоотведения для тихого игрового процесса, большим WQHD+ экраном с высокопроизводительной детализацией.