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Lenovo представила новые ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad на MWC 2022

28 февраля 2022, 16:14




Компания Lenovo представила на открывшейся выставке Mobile World Congress (MWC) 2022 ряд новых устройств: ноутбуки ThinkPad и ThinkBook, портативный монитор ThinkVision, планшет IdeaPad и другие.

Lenovo ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad MWC


Самой яркой новинкой можно назвать Lenovo ThinkPad X13s - первый в мире ноутбук на базе платформы Snapdragon 8cx Gen 3 с операционной системой Windows 11 Pro.

Lenovo ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad MWC


Новое устройство оснащено безвентиляторной системой охлаждения, отличается ультратонким и ультралегким корпусом. Время автономной работы составляет до 28 часов. В составе продукта представлены инструменты управления на базе ИИ. Ноутбук поддерживает стандарт 5G (включая диапазон mmWare). В списке поддержки также установленные приложения Microsoft App Assure.

Lenovo ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad MWC


Следующая новинка - ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 5 на базе процессора Intel Core i9 H vPro 12-го поколения. На борту этой модели последняя версия дискретной графики NVIDIA GeForce RTX, оперативная память DDR5 объемом до 64 Гбайт, SSD-накопитель до 8 Тбайт и ОС Windows 11 Pro.

По оценкам экспертов, устройство отличается высокой производительностью, оснащено аудиосистемой Dolby Voice с функцией шумоподавления на базе ИИ, может нести WQXGA-дисплей с частотой обновления до 165 Гц и фильтром вредного синего излучения.

Lenovo ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad MWC


Появились также несколько новинок серии Lenovo ThinkPad T. Она пополнилась новыми моделями с дисплеем 16:10 и функцией, уменьшающей воздействие синего излучения, камерой FHD, системой динамиков Dolby Audio и усовершенствованной технологией Dolby Voice. Среди доступных конфигураций - модели с поддержкой Wi-Fi 6E и улучшенной WWAN.

Новый портативный монитор Lenovo ThinkVision M14d - это вклад Lenovo в новую реальность гибридного стиля работы. Он позволяет гибко организовать мобильное рабочее место. Монитор подключается к ноутбуку по интерфейсу USB-C, имеет узкую рамку вокруг 14-дюймового экрана с соотношением сторон 16:10. Его разрешение составляет 2240x1400 пикселей и позволяет полноценно отображать на экране всю цветовую гамму спектра sRGB. При весе всего 600 граммов это решение выглядит более чем интересным.

Lenovo ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad MWC


Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 и ThinkPad P16s Gen 1 выделяются своей производительностью. Они оснащены процессорами Intel Core последнего поколения и профессиональными видеокартами NVIDIA T550. Оба устройства пригодны для работы с требовательными приложениями, такими как AutoCAD, Revit, SolidWorks и т.п.

Еще два новых устройства: универсальный ноутбук ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и самый тонкий ThinkBook - ThinkBook 13s Gen 4 i с толщиной всего 14,9 мм. Они предоставляют функциональность портативного компьютера, планшета и демонстрационного дисплея. Вторая модель весит всего 1,25 кг и отличается уменьшенной рамкой вокруг 13,3-дюймового сенсорного дисплея с соотношением площади экрана к панели в 91%. Этот ноутбук имеет 2,5K матрицу с поддержкой Dolby Vision и яркостью 400 нит. Ноутбук верифицирован Intel Evo и имеет двухканальную LPDDR5 память.

В новой линейке представлены также ноутбуки IdeaPad Gaming 3i и IdeaPad Gaming 3 с экраном размером 15 и 16 дюймов, улучшенными компонентами теплоотведения для тихого игрового процесса, большим WQHD+ экраном с высокопроизводительной детализацией.

О ценах на территории России не сообщается.



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