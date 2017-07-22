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Анонс Realme GT 2 Pro и GT 2: мощные геймерские смартфоны

28 февраля 2022, 19:51




Компания realme анонсировала выпуск для глобального рынка флагманских геймерских смартфонов realme GT 2 Pro и GT 2.

Realme GT 2 Pro и GT 2


Realme GT 2 Pro

Старшая модель - Realme GT 2 Pro оснащена - 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO второго поколения с разрешением Quad HD+ (3216х1440 пикселей) и переменной частотой обновления 1-120 Гц.

Realme GT 2 Pro и GT 2


Смартфон относится к геймерским моделям и во время игры способен повышать частоту дискретизации сенсорного экрана до 1000 Гц. Предусмотрено 10 240 уровней регулировки яркости с пиковым значением 1400 нит. Телефон имеет сертификацию DisplayMate A+ и предлагает подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения. Поверхность дисплея покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Здесь же расположена фронтальная камера на базе 32-Мп сенсора Sony IMX615 с диафрагмой f/2.4.

Геймерский уровень чипсета Snapdragon 8 Gen 1 поддерживается системой охлаждения Diamond Ice Core Plus с максимальной площадью рассеивания тепла по сравнению с другими моделями, встречающимися на рынке - 36761 мм². Площадь радиатора жидкостной системы охлаждения составляет 4129 мм². Благодаря такой мощной системе рассеивания температура ядра может быть снижена на 19 ℃. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Гбайт. Размер хранилища UFS 3.1 - 128 или 256 Гбайт.

С тыльной стороны установлена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX766, диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией (OIS). Вместе с ней используются 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 150° на базе сенсора ISOCELL JN1 с диафрагмой f/2,2 и режимом «рыбий глаз». Есть также 2-мегапиксельная камера для ультрамакросъемки, она может применяться для микроскопической съемки с 40-кратным увеличением, аналогичную той, что используется в OPPO Find X3 Pro.

Realme GT 2 Pro и GT 2


Уровень поддержки аудио - Hi-Res Audio. Коммуникационная поддержка: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц/5 ГГц) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Цена смартфона Realme GT 2 Pro составляет 837 долларов (83 700 руб.) за модель с 8 + 128 Гбайт памяти и 949 долларов (94 900 руб.) за версию с 12 + 256 Гбайт памяти.

Realme GT 2

Realme GT 2 оснащен 6,62-дюймовым E4 AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Смартфон поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3, имеет 10240 уровней регулировки яркости, частоту обновления 120 Гц, поддерживает интеллектуальную систему настройки частоты дискретизации касаний до 1000 Гц.

Аппаратной основой является чипсет Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Имеется 8 или 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 и хранилище данных UFS 3.1 емкостью 128 или 256 Гбайт.

Realme GT 2 Pro и GT 2


Аппаратная начинка защищена 8-слойной структурой рассеивания тепла, включающей в себя алмазный гель, и 3D-систеу жидкостного охлаждения с площадью излучающей поверхности 4129 мм². Для рассеивания тепла также установлена 3D-система мультиграфена с общей площадью до 17932 мм².

Телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX766, диафрагмой f/1,8 и OIS, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельной макрокамерой с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и построена на базе сенсора Sony IMX471 с диафрагмой f/2.5.

Телефон использует такой же аккумулятор емкостью 5000 мАч, что и старшая модель. Время полной зарядки составляет 33 минуты.

Realme GT 2 Pro и GT 2




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23 5G. Vivo V23 5G удачно занял свою нишу на рынке молодёжных смартфонов. Яркий дизайн гаджета в сочетании с одной из лучших на рынке селфи-камер могут сделать его действительно интересным приобретением. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном".

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