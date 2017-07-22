Бренд POCO анонсировал два новых смартфона для международного рынка - POCO X4 Pro 5G и POCO M4 Pro. Новые модели призваны заменить прошлогодние POCO X3 Pro и POCO M3 Pro 5G. Они отличаются от предшественников дизайном и техническими характеристиками.
POCO X4 Pro 5G
Старшая модель POCO X4 Pro 5G представляет собой, по сути, кальку с Redmi Note 11 Pro 5G. Имеются аналогичные характеристики за исключением небольших отличий на задней панели.
Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц. Экран обеспечивает полную поддержку цветовой гаммы DCI-P3, коэффициент контрастности составляет 4 500 000:1. Пиковые значения яркости могут доходить до 1200 нит.
Устройство использует чипсет Qualcomm Snapdragon 695, который несколько уступает Qualcomm Snapdragon 860 у POCO X3 Pro. Основная память более медленная (UFS 2.2 вместо UFS 3.1). Тип оперативной памяти остался прежним - LPDDR4x.
На тыльной стороне установлены три камеры. В их число вошли основной датчик на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. С фронтальной стороны имеется 16-мегапиксельный датчик.
Новый смартфон поддерживает 5G, два диапазона WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS и USB Type-C. Он использует двойные стереодинамики, есть разъем для наушников 3,5 мм, Hi-Res Audio. Степень защиты соответствует требованиям IP53 - защита от брызг.
Применяется технология жидкостного охлаждения, есть линейный вибродвижок по оси Z и ИК-излучатель. Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Стоимость POCO X4 Pro 5G:
6 + 128 Гбайт - 269 евро (31 200 руб.)
8 + 256 Гбайт - 319 евро (37 000 руб.)
POCO M4 Pro
POCO M4 Pro представляет собой усеченный до 4G вариант POCO M4 Pro 5G, выпущенный в конце прошлого года. Телефон получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, плотностью 409 PPI и частотой обновления до 90 Гц. Панель поддерживает цветовую гамму DCI-P3, коэффициент контрастности - 4 500 000:1, пиковый уровень яркости - до 1000 нит.
Аппаратной начинкой служит чипсет MediaTek Helio G96 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Питание производится от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который может быстро заряжаться с максимальной мощностью 33 Вт.
На задней панели установлен тройной блок камер, состоящий из основного датчика на 64 Мп, сверхширокоугольного модуля на 8 Мп и объектива для макросъемки на 2 Мп. Для селфи используется 16-мегапиксельная камера.
Смартфон поддерживает 4G, два диапазона WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC и USB Type-C. В нем предусмотрены двойные стереодинамики, есть разъем для наушников 3,5 мм, Hi-Res Audio, а корпус защищен от брызг по стандарту IP53.
Стоимость POCO M4 Pro:
6 + 128 Гбайт - 199 евро (23 100 руб.)
8 + 256 Гбайт - 249 евро (28 900 руб.)
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23 5G. Vivo V23 5G удачно занял свою нишу на рынке молодёжных смартфонов. Яркий дизайн гаджета в сочетании с одной из лучших на рынке селфи-камер могут сделать его действительно интересным приобретением. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном".