Компания Samsung Electronics сообщила о наращивании партнерских отношений со своими технологическими партнерами по развитию экосистемы виртуализованных сетей 5G vRAN. Компания называют своих партнеров «ведущими новаторами в отрасли». Это - компании, которые поставляют на рынок различные наборы микросхем, облачные платформы и серверы.
Инициатива Samsung направлена на развитие «многостороннего сотрудничества и расширения инноваций» с целью развития программных сетей. Samsung стремится к тому, чтобы поднять популярность сетей vRAN, предпринимая все возможные шаги по ее масштабированию.
Samsung является в настоящее время мировым лидером на рынке 5G RAN. Она же является и единственным крупным поставщиком решений для сетей этого типа, предлагая «полностью виртуализированные коммерческие предложения по развертыванию RAN» в различных регионах мира, включая Азию, Северную Америку и Европу.
Переход на виртуализованные сети vRAN позволяет избавиться от дополнительных расходов и эксплуатационных ограничений, которые характерны для устаревших сетей RAN, эксплуатация которых ведет к снижению прибыли. Благодаря использованию открытых интерфейсов и объединению сети RAN с базовыми и периферийными облаками, осуществляется преобразование в виртуальную и открытую сеть RAN. Это способствует повышению конкурентоспособности и более широкому внедрению инноваций.
В 2020 году Samsung предоставила надежные мобильные услуги миллионам людей в США, предоставив решения 5G vRAN для реализации коммерческих сетевых услуг.
Будучи первопроходцем в области технологии vRAN, Samsung собрала для сотрудничества лидеров отрасли. В их число входят Dell, HPE, Intel, Red Hat и Wind River. Согласно имеющимся данным, Samsung уже провела несколько тестов на совместимость с различными платформами. Компания планирует и дальше расширять экосистему, привлекая больше партнеров для обмена опытом.