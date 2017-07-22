РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung наращивает экосистему виртуализованных сетей 5G vRAN

02 марта 2022, 14:20




Компания Samsung Electronics сообщила о наращивании партнерских отношений со своими технологическими партнерами по развитию экосистемы виртуализованных сетей 5G vRAN. Компания называют своих партнеров «ведущими новаторами в отрасли». Это - компании, которые поставляют на рынок различные наборы микросхем, облачные платформы и серверы.

Инициатива Samsung направлена на развитие «многостороннего сотрудничества и расширения инноваций» с целью развития программных сетей. Samsung стремится к тому, чтобы поднять популярность сетей vRAN, предпринимая все возможные шаги по ее масштабированию.

Samsung наращивает экосистему виртуализованных сетей 5G vRAN


Samsung является в настоящее время мировым лидером на рынке 5G RAN. Она же является и единственным крупным поставщиком решений для сетей этого типа, предлагая «полностью виртуализированные коммерческие предложения по развертыванию RAN» в различных регионах мира, включая Азию, Северную Америку и Европу.

Переход на виртуализованные сети vRAN позволяет избавиться от дополнительных расходов и эксплуатационных ограничений, которые характерны для устаревших сетей RAN, эксплуатация которых ведет к снижению прибыли. Благодаря использованию открытых интерфейсов и объединению сети RAN с базовыми и периферийными облаками, осуществляется преобразование в виртуальную и открытую сеть RAN. Это способствует повышению конкурентоспособности и более широкому внедрению инноваций.

В 2020 году Samsung предоставила надежные мобильные услуги миллионам людей в США, предоставив решения 5G vRAN для реализации коммерческих сетевых услуг.

Будучи первопроходцем в области технологии vRAN, Samsung собрала для сотрудничества лидеров отрасли. В их число входят Dell, HPE, Intel, Red Hat и Wind River. Согласно имеющимся данным, Samsung уже провела несколько тестов на совместимость с различными платформами. Компания планирует и дальше расширять экосистему, привлекая больше партнеров для обмена опытом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula. Zyxel NWA50AX - это компактная точка доступа с простым и удобным администрированием через Zyxel Nebula, отлично реализующая весь потенциал Wi-Fi 6. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula".

Читайте также:

  • Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15
  • D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С
  • Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов
  • Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения
  • Qualcomm разработала чипсет для смартфона с интегрированной картой iSIM

    • следующая новость
    Магазины re:Store по всей России временно закрылись

    предыдущая новость
    Анонс смартфонов POCO X4 Pro 5G и POCO M4 Pro: AMOLED-дисплей, невысокая цена

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лицензия на Windows 10 за $13, Office - $27: суперскидки до 91% в начале марта! Краткий обзор VPN-сервиса NordVPN: один из лучших VPN в непростое время Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Суперскидки до 91% в начале марта! Лучшие Wi-Fi-роутеры 2017 года Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 марта, 2022

    Магазины re:Store по всей России временно закрылись

    Samsung наращивает экосистему виртуализованных сетей 5G vRAN

    28 февраля, 2022

    Анонс смартфонов POCO X4 Pro 5G и POCO M4 Pro: AMOLED-дисплей, невысокая цена

    Анонс Realme GT 2 Pro и GT 2: мощные геймерские смартфоны

    Lenovo представила новые ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad на MWC 2022

    Анонс ноутбуков Samsung серии Galaxy Book2 Pro в России: дорого, красиво, функционально

    25 февраля, 2022

    Конфликт России и Украины может привести к росту цен на процессоры

    Анонс смартфона OPPO Find X5 Lite: Dimensity 900 больше чем за 500 долларов

    Анонс 11-дюймового OPPO Pad: первый планшет OPPO

    24 февраля, 2022

    Intel выпустила 4-кристальный гетерогенный процессор Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids

    Intel выпустила процессоры Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений

    Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15

    Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15-го поколения утекла в сеть

    Анонс смартфонов серии iQOO 9: мощные и недорогие

    23 февраля, 2022

    Intel анонсировала процессоры Core U и P-серий 12-го поколения для ноутбуков

    22 февраля, 2022

    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

    Видеокарту Intel Arc A380 протестировали в бенчмарке SiSoftware OpenCL

    AeroCool анонсировала просторный корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для дисков

    Большая утечка о OPPO Pad: раскрыты дизайн и характеристики первого планшета OPPO

    21 февраля, 2022

    Realme обещает показать на MWC 2022 «самую быструю зарядку в мире»

    ССЫЛКИ