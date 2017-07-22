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Магазины re:Store по всей России временно закрылись

02 марта 2022, 15:20




Буквально вчера стало известно, что американская Apple прекращает поставки на российский рынок iPhone, MacBook, iMac и другой техники. Сегодня же розничные магазины re:Store, занимающиеся продажей техники Apple и имеющие статус Apple Premium Reseller, оказались закрыты.

Магазины re:Store по всей России временно закрылись


Об этом рассказали наши коллеги из «РИА Новости», а служба поддержки re:Store подтвердила, что магазины компании закрыты не только в Москве, но и в других городах России, а на самих магазинах висят объявления, что они не работают «по техническим причинам».

Позднее стало известно, что магазины re:Store временно закрыты из-за необходимости оценить ситуацию на рынке. В ближайшее время они снова откроются, утверждают представители компании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23 5G. Vivo V23 5G удачно занял свою нишу на рынке молодёжных смартфонов. Яркий дизайн гаджета в сочетании с одной из лучших на рынке селфи-камер могут сделать его действительно интересным приобретением. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном".

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