После отказа Apple от подставок в Россию смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники встал резонный вопрос о том, чего ожидать от других производителей оборудования.
К счастью, выяснилось, что от российского рынка не собираются отказываться другие крупные игроки, среди которых, скорее всего, окажутся Samsung и LG. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи официально сообщило, что американские санкции не распространяются на на автомобили, смартфоны и другую потребительскую технику. Это заявление было сделано после консультаций с Министерством торговли США.
Смартфоны, автомобили и бытовая техника рассматриваются США, как исключение из санкций, поскольку они предназначены для массового потребителя. Единственное условие в том, что такие товары не должны оказаться в распоряжении вооруженных сил.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23 5G. Vivo V23 5G удачно занял свою нишу на рынке молодёжных смартфонов. Яркий дизайн гаджета в сочетании с одной из лучших на рынке селфи-камер могут сделать его действительно интересным приобретением. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном".