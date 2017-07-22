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Техника Samsung и LG по-прежнему будет продаваться в России

03 марта 2022, 10:14




После отказа Apple от подставок в Россию смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники встал резонный вопрос о том, чего ожидать от других производителей оборудования.

Техника Samsung и LG по-прежнему будет продаваться в России


К счастью, выяснилось, что от российского рынка не собираются отказываться другие крупные игроки, среди которых, скорее всего, окажутся Samsung и LG. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи официально сообщило, что американские санкции не распространяются на на автомобили, смартфоны и другую потребительскую технику. Это заявление было сделано после консультаций с Министерством торговли США.

Смартфоны, автомобили и бытовая техника рассматриваются США, как исключение из санкций, поскольку они предназначены для массового потребителя. Единственное условие в том, что такие товары не должны оказаться в распоряжении вооруженных сил.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23 5G. Vivo V23 5G удачно занял свою нишу на рынке молодёжных смартфонов. Яркий дизайн гаджета в сочетании с одной из лучших на рынке селфи-камер могут сделать его действительно интересным приобретением. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23 5G: новый король селфи с ярким дизайном".

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