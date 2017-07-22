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Intel анонсировала процессоры Core 12-го поколения с набором функций vPro

03 марта 2022, 23:09




Intel объявила о выпуске новой серии процессоров Core 12-го поколения с набором корпоративных средств поддержки, которые традиционно используют бренд vPro. Новые модели относятся к настольным и мобильным продуктам. Они предназначены для коммерческих систем и будут устанавливаться в настольные компьютеры и ноутбуки.

Набор средств vPro, как и прежде, позволяет наделить компьютеры множеством различных функций, которые ожидаются от систем для корпоративного применения. Главные среди них относятся к функциям безопасности и удаленного управления.

Intel анонсировала процессоры Core 12-го поколения с набором функций vPro


Отличие нового поколении процессоров Intel vPro состоит в том, что теперь для этой платформы появились модели и для новых сегментов рынка. Среди них - ультрапортативные компьютеры Intel Evo; новое поколение бизнес-ноутбуков Chromebook; новый набор функций vPro Essentials для малого и среднего бизнеса.

Intel анонсировала процессоры Core 12-го поколения с набором функций vPro


Разработка новой линейки процессоров шло по трем направлениям: наращивание безопасности, производительности и готовности к инновациям. Компания добавила новые возможности для технологии обнаружения угроз: теперь появилась возможность обнаруживать атаки программ-вымогателей. Технология Intel Hardware Shield предотвращает атаки на уровне прошивки, микрокода или оборудования. Это достигается за счет виртуализации с аппаратным ускорением и шифрования всей программной среды.

Функции виртуализации для vPro 12-го поколения включают VT-x и VT-d. Технология Trusted Execution создает динамический базис, обеспечивающий проверку доверия к ПО. Процессоры способны взаимодействовать с Windows на низкоуровневом уровне конфигурации системного ПО.

Intel также внедрила технологию VT-rp, представляющую возможность аппаратно-ускоренного шифрования для виртуализации.

Intel анонсировала процессоры Core 12-го поколения с набором функций vPro


Технологии Intel Boot Guard и BIOS Guard помогают защитить Windows с помощью криптографически проверяемых процедур загрузки. Появились технологии обнаружения угроз и CET-контроля (контроль потока управления), что способствует повышению качества эвристики для антивирусного ПО.

Основным компонентом vPro по-прежнему является Intel технология активного управления AMT.

Intel анонсировала процессоры Core 12-го поколения с набором функций vPro


Линейки новых процессоров Intel разбиты на группы мощностью 9 Вт, 15 Вт, 28 Вт и 45 Вт. В сегменте настольных ПК, компания нацелена на сегменты 35 Вт, 65 Вт и 125 Вт. Для настольных ПК Intel представляет новые чипсеты серии 600 Q.

  • Мобильные процессоры vPro Enterprise для Windows:

    • 9 Вт - это Core i7-1260U и i7-1240U
    • 15 Вт - это i7-1265U и i5-1245U
    • 28 Вт - это i7-1280P, i7-1270P и i5-1250P
    • 45 Вт - это i9-12900H, i7-12800H и i5-12600H.

  • Настольные процессоры vPro Enterprise для Windows

    • 35 Вт - это i9-12900T, i7-12700T, i5-12600T и i5-12500T
    • 65 Вт - это i9-12900, i7-12700, i5-12600 и i5-12500
    • 125 Вт.





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