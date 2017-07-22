Intel объявила о выпуске новой серии процессоров Core 12-го поколения с набором корпоративных средств поддержки, которые традиционно используют бренд vPro. Новые модели относятся к настольным и мобильным продуктам. Они предназначены для коммерческих систем и будут устанавливаться в настольные компьютеры и ноутбуки.
Набор средств vPro, как и прежде, позволяет наделить компьютеры множеством различных функций, которые ожидаются от систем для корпоративного применения. Главные среди них относятся к функциям безопасности и удаленного управления.
Отличие нового поколении процессоров Intel vPro состоит в том, что теперь для этой платформы появились модели и для новых сегментов рынка. Среди них - ультрапортативные компьютеры Intel Evo; новое поколение бизнес-ноутбуков Chromebook; новый набор функций vPro Essentials для малого и среднего бизнеса.
Разработка новой линейки процессоров шло по трем направлениям: наращивание безопасности, производительности и готовности к инновациям. Компания добавила новые возможности для технологии обнаружения угроз: теперь появилась возможность обнаруживать атаки программ-вымогателей. Технология Intel Hardware Shield предотвращает атаки на уровне прошивки, микрокода или оборудования. Это достигается за счет виртуализации с аппаратным ускорением и шифрования всей программной среды.
Функции виртуализации для vPro 12-го поколения включают VT-x и VT-d. Технология Trusted Execution создает динамический базис, обеспечивающий проверку доверия к ПО. Процессоры способны взаимодействовать с Windows на низкоуровневом уровне конфигурации системного ПО.
Intel также внедрила технологию VT-rp, представляющую возможность аппаратно-ускоренного шифрования для виртуализации.
Технологии Intel Boot Guard и BIOS Guard помогают защитить Windows с помощью криптографически проверяемых процедур загрузки. Появились технологии обнаружения угроз и CET-контроля (контроль потока управления), что способствует повышению качества эвристики для антивирусного ПО.
Основным компонентом vPro по-прежнему является Intel технология активного управления AMT.
Линейки новых процессоров Intel разбиты на группы мощностью 9 Вт, 15 Вт, 28 Вт и 45 Вт. В сегменте настольных ПК, компания нацелена на сегменты 35 Вт, 65 Вт и 125 Вт. Для настольных ПК Intel представляет новые чипсеты серии 600 Q.
Мобильные процессоры vPro Enterprise для Windows:
9 Вт - это Core i7-1260U и i7-1240U
15 Вт - это i7-1265U и i5-1245U
28 Вт - это i7-1280P, i7-1270P и i5-1250P
45 Вт - это i9-12900H, i7-12800H и i5-12600H.
Настольные процессоры vPro Enterprise для Windows
35 Вт - это i9-12900T, i7-12700T, i5-12600T и i5-12500T
65 Вт - это i9-12900, i7-12700, i5-12600 и i5-12500
125 Вт.
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