Компании Intel и AMD официально сообщили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Белоруссию. Но если раньше считалось, что ограничение затронет только корпоративный сегмент рынка, но теперь речь идет о полной остановке поставок.
Представители Intel пояснили, что компания прекращает «все поставки в Россию и Белоруссию», аналогичное заявление о прекращении продаж и распространения своей продукции в обеих странах сделала и AMD, уточив, что запрет касается всех поставляемых компанией продуктов и продуктов на базе решений AMD.
Иными словами, Intel и AMD прекращают поставки на российский рынок не только серверных, но и всех процессоров для массового рынка. Более того, запрет касается всех видеокарт AMD, а пока не анонсированные видеокарты Intel Arc Alchemist появятся в России только после снятия ограничений. Но больше всего настораживает оговорка AMD о продуктах на базе решений компании. К ним, в частности, относятся не только ноутбуки и компьютеры, но и игровые консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
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