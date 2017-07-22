Вслед за многими другими крупными производителями, корейская Samsung объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок «в связи с текущими геополитическими событиями». Речь идёт не только о смартфонах, но и поставках других товаров компании, включая бытовую электронику и чипы.
«Наши мысли вместе со всеми, кто пострадал, и наш приоритет -- обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», - говорится в заявлении Samsung.
Такое решение Samsung оказалось достаточно неожиданным на фоне действий, которое предпринимало правительство Южной Кореи по выводу местных компаний из-под действия американских санкций. Впрочем, в данном случае речь идёт лишь о приостановке поставок, тогда как все сервисы компании и сама Samsung продолжат работать на российском рынке.