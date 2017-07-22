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Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию

05 марта 2022, 15:46




Вслед за многими другими крупными производителями, корейская Samsung объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок «в связи с текущими геополитическими событиями». Речь идёт не только о смартфонах, но и поставках других товаров компании, включая бытовую электронику и чипы.

Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию


«Наши мысли вместе со всеми, кто пострадал, и наш приоритет -- обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», - говорится в заявлении Samsung.

Такое решение Samsung оказалось достаточно неожиданным на фоне действий, которое предпринимало правительство Южной Кореи по выводу местных компаний из-под действия американских санкций. Впрочем, в данном случае речь идёт лишь о приостановке поставок, тогда как все сервисы компании и сама Samsung продолжат работать на российском рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Это практически полноценный флагман с быстрым экраном, производительным, хотя и не самым стабильным процессором, отличным набором камер и приятным дизайном. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S21 FE: как флагман, но дешевле".

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