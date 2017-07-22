Американская Google ограничила работу магазина приложений Google Play в России. Теперь жители страны могут скачивать только бесплатные приложения и игры.
О полной блокировке Google Play пока не говорят. Но не так давно глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в эфире радио Sputnik, что в России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Вопреки бытующему мнению, защититься от этого путём отказа от обновлений не получится, хотя сама возможность полной блокировки экосистем пока кажется нам маловероятной.
Кроме того, сегодня стало известно, что YouTube полностью отказался от монетизации в России, а на территории страны перестали работать платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.