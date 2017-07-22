Компания Activision официально объявила о разработке мобильной версии игры Call of Duty: Warzone. Студия уже начала поиск соответствующих специалистов, но, судя по набору вакансий, разработка игры пока находится лишь на ранней стадии.
В Activision ищут маркетологов, программистов и дизайнеров интерфейса. При этом над игрой работает сразу несколько внутренних студий компании, в числе которых оказались Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.
Call of Duty: Warzone вышла в марте 2020 года для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК, а в скором времени она станет доступна еще и владельцам игровых консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Всего за год своего существования игра собрала вокруг себя свыше 100 млн активных геймеров.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".