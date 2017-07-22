Популярный в России проект YouTube Vanced, позволяющий смотреть ролики на YouTube без рекламы, объявил о своём закрытии.
«В ближайшие дни ссылки на скачивание на сайте будут удалены. Мы знаем, что это не то, что вы хотели услышать, но это то, что нам необходимо сделать. Спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет», - сообщила команда проекта.
К сожалению, команда Vanced так и не назвала причин, побудивших закрыть проект, и лишь отметила, что это происходит по юридическим причинам: «вам не обязательно знать точную причину, по которой это должно было произойти, но вы, вероятно, можете догадаться [о ней], учитывая, что мы должны были это сделать».
Создатели контента вряд ли расстроились из-за прекращения работы Vanced. Бесплатная альтернатива платной подписки YouTube Premium всегда считалась ими сомнительной с этической точки зрения, сильно ограничивая возможности монетизации каналов.