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Сбер выпустил недорогие умные телевизоры с Салютом

15 марта 2022, 14:03




Сбер и М.Видео-Эльдорадо представили в России новые умные телевизоры под брендом Sber. В линейку входят четыре модели телевизоров диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов, каждая из которых предлагает безрамочный дизайн и разрешение 4K UHD.

Сбер выпустил недорогие умные телевизоры с Салютом


Новые телевизоры работают на операционной системе Салют ТВ с виртуальными ассистентами от Сбера. Они позволяют не только подключать спутниковые и антенные телеканалы, но и смотреть их во встроенном онлайн-сервисе. Ими можно управлять голосом, с помощью входящего в комплект поставки пульта и виртуального пульта в приложении Салют.

Новинки поддерживают свыше тысячи приложений от обучающих кулинарии до фитнеса и игр. Для любителей более серьёзных игр предустановлен сервис облачного гейминга SberPlay, а заказ продуктов и еды через сервисы Самокат и Delivery Club вместе с возможностью записи в салон красоты или к врачу сделают вашу жизнь ещё более комфортной. Есть здесь и функция управления умным домом Sber и партнёров с поддержкой всевозможных сценариев.

Новые телевизоры уже появились в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», а также на СберМегаМаркете по цене от 32 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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