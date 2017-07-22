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Новый защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном появится в продаже с 28 марта

24 марта 2022, 00:35





Новый смартфон Doogee S98 имеет отличает уникальный дизайн с двумя экранами. Круглый дисплей на задней панели оснащен рамкой, дополняющей визуальную концепцию умных часов. 1,1" дисплей обеспечивает огромные возможности настройки для достижения идеальной персонификации. Например, пользователь может установить специальное изображение или цветовую тему в качестве фона. Задняя панель при этом чрезвычайно удобна для управления музыкой, а также проверки времени, уровня заряда аккумулятора и уведомлений без необходимости переворачивать телефон.

Новый защищенный смартфон Doogee S98

Смартфон и smart-часы: 2 в 1
При создании дизайн-концепции с двумя дисплеями разработчики вдохновлялись дизайном классических наручных часов с круглым циферблатом. По сути, Doogee S98 - первый в мире мобильный гаджет, объединивший в себе передовой смартфон и продвинутые smart-часы.

Все, что нужно для фото- и видеосъемки съемки
На задней панели телефона установлена тройная камера, основная 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и, что самое интересное, 20-мегапиксельная камера ночного видения, позволяющая снимать и записывать видео даже в кромешной тьме. Благодаря двум инфракрасным лампам, расположенным на боку смартфона, Doogee S98 почти всегда может гарантировать четкое изображение при любом освещении.

Защищенный смартфон Doogee S98 появится в продаже с 28 марта

Продвинутое техническое наполнение
Под непробиваемым защищенным корпусом Doogee S98 работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G96, специально предназначенный для запуска современных игр на высоких настройках производительности. В паре с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти девайсу гарантируется удивительно плавная производительности, что особенно важно для процесса мобильного гейминга. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 12, что дает множество преимуществ в области безопасности и оптимизации. Устройство также оснащено сканером отпечатков пальцев и кнопками управления с обеих сторон телефона. Функции дополняются поддержкой NFC, 4 навигационных спутников, а также набором прикладных инструментов.

Сверхмощный аккумулятор
Аккумулятор емкостью 6000 мАч, способный обеспечить 2-3 дня активного использования, поставляется вместе с устройством быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также поддерживает беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт. Вы хотели настоящей независимости от источников питания? Теперь она выглядит именно так!

Doogee S98 двойной экран и функция ночного видения

Сверхчеткий экран в непробиваемом корпусе
Главный экран Doogee S98 представляет собой 6,3" дисплей с разрешением FHD на стекле Corning Gorilla Glass, защищенный сверхпрочным минеральным стеклом. Успешно пройдя сертификацию IP68 и IP69K, Doogee S98 обладает функциями непроницаемости на глубине до 1,5 м и устойчивостью к падению на твердую поверхность с высоты 1,5 м. Смартфон также прошел испытания MIL-STD-810G, что означает, что его можно использовать в самых экстремальных условиях внешней среды.

Глобальный запуск Doogee S98 запланирован в России на 28 марта. Узнать подробнее о новинке можно на её странице в AliExpress.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".



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