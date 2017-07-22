РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В Apple Pay больше нельзя добавлять карты «Мир»

24 марта 2022, 18:59




24 марта американская компания Apple отключила возможность подключать карты Мир к платежной системе Apple Pay. Сразу много изданий и людей объявило, что теперь их уже нельзя добавлять в приложение Wallet на телефонах, ноутбуках и умных часах компании с поддержкой кошелька и бесконтактной оплаты.

Apple Pay не дает добавить новые карты и при попытке добавить ее на смартфоне iPhone показывает ошибку, которую вы можете увидеть на скриншоте: «Карта недоступна». Напомним, что до сегодняшнего дня с этим сервисом в России работали только карты «Мир».

Appla_pay_mir


При этом судьба уже подключенных карт неоднозначна. Официально от Apple не было заявлений о блокировке карт платежной системы. Некоторые пользователи в России жалуются, что Apple Pay больше не работает у них, но у многих других оплата проходит.

Напомним, что 2 марта Apple прекратила поставки техники в Россию, 6 марта в Apple Pay перестали работать карты Visa и Mastercard, но карты Мир оставались единственной возможностью платить со смартфонов iPhone. При этом еще 16 марта американская компания объявляла, что не будет ограничивать их использование.

apple_pay


Будет ли Apple Pay дальше работать в России, пока не понятно, мы будем ждать официальных комментариев и заявлений о компании. Но а пока советуем носить с собой физические карты для покупок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

Читайте также:

  • Проект YouTube Vanced окончательно закрыт
  • В России ограничена работа Google Play: остались только бесплатные приложения и игры
  • Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию
  • Intel и AMD официально прекратили поставки всей своей продукции в Россию и Белоруссию
  • Техника Samsung и LG по-прежнему будет продаваться в России

    • следующая новость
    AMD Ryzen 7000 для сокета AM5: до 16 ядер и TDP в 170 Вт

    предыдущая новость
    Защищенный смартфон Doogee S98 со встроенными смарт-часами появится в России

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Обзор смартфона vivo V23e Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 марта, 2022

    Дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist для ноутбуков появятся 30 марта

    GeForce RTX 3090 Ti Behemoth: 2 ГГц и на 10% быстрее обычной RTX 3090

    25 марта, 2022

    Анонс смартфона iQOO U5x: бюджетник с мощным аккумулятором и приятным дизайном

    Флагманский Intel Core i9-12900KS уже появился в магазинах: 5.5 ГГц и 24 потока

    Realme C31 получил чипсет Unisoc T612 и будет стоить от 100 евро

    Предполагаемый Infinix Hot 12 может получить SoC MediaTek Helio G85

    24 марта, 2022

    AMD Ryzen 7000 для сокета AM5: до 16 ядер и TDP в 170 Вт

    В Apple Pay больше нельзя добавлять карты «Мир»

    Защищенный смартфон Doogee S98 со встроенными смарт-часами появится в России

    15 марта, 2022

    Сбер выпустил недорогие умные телевизоры с Салютом

    14 марта, 2022

    Проект YouTube Vanced окончательно закрыт

    Lenovo представила новые ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad на MWC 2022

    Анонс ноутбуков Samsung серии Galaxy Book2 Pro в России: дорого, красиво, функционально

    Анонс смартфона OPPO Find X5 Lite: Dimensity 900 больше чем за 500 долларов

    Анонс 11-дюймового OPPO Pad: первый планшет OPPO

    Intel выпустила процессоры Xeon D-2700 и D1700 для сетевых и edge-вычислений

    Apple начала переговоры об упаковке для собственных микросхем 5G для iPhone 15

    Дорожная карта Intel по мобильным процессорам 15-го поколения утекла в сеть

    Анонс смартфонов серии iQOO 9: мощные и недорогие

    22 февраля, 2022

    Анонс камеры Panasonic LUMIX GH6: видеосъемка в формате 5,7K

    ССЫЛКИ