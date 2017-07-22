24 марта американская компания Apple отключила возможность подключать карты Мир к платежной системе Apple Pay. Сразу много изданий и людей объявило, что теперь их уже нельзя добавлять в приложение Wallet на телефонах, ноутбуках и умных часах компании с поддержкой кошелька и бесконтактной оплаты.
Apple Pay не дает добавить новые карты и при попытке добавить ее на смартфоне iPhone показывает ошибку, которую вы можете увидеть на скриншоте: «Карта недоступна». Напомним, что до сегодняшнего дня с этим сервисом в России работали только карты «Мир».
При этом судьба уже подключенных карт неоднозначна. Официально от Apple не было заявлений о блокировке карт платежной системы. Некоторые пользователи в России жалуются, что Apple Pay больше не работает у них, но у многих других оплата проходит.
Напомним, что 2 марта Apple прекратила поставки техники в Россию, 6 марта в Apple Pay перестали работать карты Visa и Mastercard, но карты Мир оставались единственной возможностью платить со смартфонов iPhone. При этом еще 16 марта американская компания объявляла, что не будет ограничивать их использование.
Будет ли Apple Pay дальше работать в России, пока не понятно, мы будем ждать официальных комментариев и заявлений о компании. Но а пока советуем носить с собой физические карты для покупок.
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