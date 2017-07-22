По последним слухам, топовый 16-ядерный процессор Ryzen 7000 получит TDP на 170 Ватт. AMD давали уже довольно много информации о своей декстопной серии Ryzen 7000, которая, предположительно, появится в третьем квартале этого года. Эта новая серия процессоров станет первым крупным изменением в серии Ryzen с момента ее дебюта в 2017 году. Новые процессоры перейдут от PGA в пользу LGA, но при этом сохранят те же размеры и совместимость кулеров с уже существующими AM4 процессорами.
В настоящее время AMD не планирует выпуск Ryzen 7000 на 120 Вт, вопреки утечкам августа прошлого года. Предполагается, что топовый процессор с тепловым пакетом в 170 Вт потребует жидкостного охлаждения с радиатором не менее 280 мм. Ожидается, что это будет 16 ядер и 32 потока, так что конфигурация точно такая же, как у нынешнего процессора Ryzen 9 5950X:
Пока нет признаков того, что в серии будут варианты с количеством ядер, более чем 16. Не совсем понятно, планируется ли Zen4 с большим количеством вычислительных чиплетов, но такие перспективы вырисовываются для его преемника под кодовым названием «Granite Ridge». И пока не ясно, означает ли это появление в массовом сегменте настольных ПК с 24 или 32 ядрами в 2023-2024 годах.
Важно отметить, что серия Intel 13-го поколения «Raptor Lake» (которая также будет запущена в конце этого года) будет иметь большее количество ядер по сравнению с серией Alder Lake. По слухам, в новой серии будет вдвое больше «эффективных» ядер, и, как следствие, 24 ядра и 32 потока в десктопной конфигурации.
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